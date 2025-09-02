পাবনায় ট্রাকের ধাকায় মোটরসাইকেল আরোহী একই পরিবারের ৩ জন নিহত

পাবনার ফরিদপুরে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী একই পরিবারের তিনজন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে এক দম্পতি ও তাঁদের সাত বছর বয়সী মেয়ে রয়েছে। তাঁদের মধ্যে মা-মেয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। অপরজনকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান।
আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার ডেমরা চকচকিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফরিদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসনাত জামান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন চাটমোহর উপজেলার চরপাড়া গ্রামের আক্কাস আলীর ছেলে সোহেল রানা (২৮), তাঁর স্ত্রী আউলিয়া খাতুন (২৫) ও মেয়ে সুমাইয়া (৭)।
ওসি হাসনাত জামান বলেন, সকালে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর থেকে মোটরসাইকেলে সোহেল রানা তাঁর স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে চাটমোহরে বাড়িতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ফরিদপুর উপজেলার ডেমরা চকচকিয়া এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই মা ও মেয়ে প্রাণ হারান।
হাসনাত জামান বলেন, গুরুতর আহত অবস্থায় সোহেল রানাকে প্রথমে ফরিদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ ভর্তি করেন স্থানীয় লোকজন। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করেন চিকিৎসক। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে বেলা ৩টার দিকে মারা যান সোহেল। নিহতদের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাঁদের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।