জয়পুরহাটে দুই প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ১১

জয়পুরহাট প্রতিনিধি

জয়পুরহাট শহরে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। আজ বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে শান্তিনগর এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়। এতে অন্তত ১১ জন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের জয়পুরহাট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জয়পুরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিছুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেকুন নাহার শিখা তাঁর কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে শান্তিনগর এলাকায় পৌঁছালে বিএনপি প্রার্থী মাসুদ রানা প্রধানের সমর্থকদের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি হয়। মুহূর্তের মধ্যে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও ধস্তাধস্তিতে পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

বিএনপি সমর্থকদের দাবি, স্বতন্ত্র প্রার্থীর লোকজন একটি গাড়িতে বহিরাগত কর্মী এনে কলেজ ভোটকেন্দ্র এলাকায় ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছিল। এতে স্থানীয়রা প্রতিবাদ জানালে তাদের ওপর হামলা চালানো হয়।

স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেকুন নাহার শিখা বলেন, ‘আমি কেন্দ্র পরিদর্শনে যাচ্ছিলাম। বিএনপি কর্মীরা পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়ে আমাকে হেনস্তা করেছে এবং মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। ঘটনার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।’

ধানের শীষ মনোনীত প্রার্থী মাসুদ রানা প্রধানের ছোট ভাই মামুনুর রশিদ বলেন, ‘স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেকুন নাহার শিখা ভোটকেন্দ্র এলাকায় টাকা দিয়ে ভোট কেনার চেষ্টা করছিলেন। আমরা এতে বাধা দিলে তাঁর ভাড়া করা কিছু সন্ত্রাসী আমাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়।’

জয়পুরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিছুর রহমান জানান, দুপক্ষের কয়েকজন আহত হয়েছে। অভিযোগ যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।

