রাজশাহীতে বাস-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ৩

রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলায় যাত্রীবাহী বাস ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৫টার দিকে উপজেলার পোল্লাপুকুর এলাকায় রাজশাহী-নাটোর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শিক্ষার্থীর নাম শান্ত ইসলাম। তিনি রাজশাহীর বেসরকারি বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি পুঠিয়া উপজেলার কাঠের আড়তসংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা আবুল হোসেনের ছেলে। এ ঘটনায় আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পথে আরও এক নারী ও এক পুরুষ মারা যান। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের পরিচয় জানা যায়নি।
এদিকে দুর্ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দারা রাজশাহী-নাটোর মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে মহাসড়কের দুই পাশে কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়ে।
পবা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাম্মেল হক আজ রাত ৯টার দিকে বলেন, দুর্ঘটনায় এক শিক্ষার্থী ঘটনাস্থলে নিহত হন। অন্যদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দারা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।