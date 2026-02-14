হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাজশাহীতে দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

রাজশাহী নগরীর মতিহার থানার খোঁজাপুর গোরস্থান এলাকায় আজ শনিবার রাতে গুলির ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীতে দুর্বৃত্তের গুলিতে মো. মোস্তফা (৫০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) রাত ৮টার দিকে নগরের মতিহার থানার খোঁজাপুর গোরস্থান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মোস্তফা মসজিদে নামাজ আদায় করতে যাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে।

গুলির ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন মোস্তফাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, তিনি মারা গেছেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মোস্তফা ডাঁশমারী এলাকার তইমুর উদ্দিনের ছেলে। তিনি একটি ময়দার মিলের কর্মচারী। তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত নেই। রাতে নামাজ পড়তে মসজিদে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়। কে বা কারা কেন এই ঘটনা ঘটিয়েছে—তা কেউ বুঝতে পারছেন না। ঘটনাস্থলে একটি তাজা গুলি ও একটি খোসা পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

রামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক এম এ জলিল বলেন, ‘আমাদের এখানে নিয়ে আসার আগেই ওই ব্যক্তি মারা যান। তাঁর ডান পায়ে গুলি লেগেছে। মাথায়ও জখম দেখা গেছে। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। এ কারণে হাসপাতালে আনার আগেই রোগীর মৃত্যু হয়েছে।’

রাজশাহী মহানগর পুলিশের মুখপাত্র অতিরিক্ত উপকমিশনার গাজিউর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা কিছুক্ষণ আগেই ঘটনাটি শুনেছি। এরপর দ্রুতই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করছে। কেন এই ঘটনা, সেটি আমরা এখনো জানতে পারিনি। কোনো রাজনৈতিক কারণে এ ঘটনা ঘটেছে কি না আমরা তা এখনো জানতে পারিনি।’ এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে পুলিশের তৎপরতা শুরু হয়েছে বলেও জানান তিনি।

সম্পর্কিত

বড়াইগ্রামে জামায়াত-বিএনপির সংঘর্ষ-গুলি, আহত ১০

চাঁপাইনবাবগঞ্জে দুজনের মৃত্যু: আহতের পরিবারের দাবি পিকনিকে হামলা, পুলিশ বলছে— বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণ

বোনকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় প্রাণ দিতে হলো তরুণকে

রাজশাহী বিভাগে বিএনপি: অহংকারে পরাজয় ১১ প্রার্থীর

মারধরের শিকার সেই স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

রাজশাহীর বিভাগ: ৩৯টি আসনের ২৮টিতেই বিএনপি জয়ী

চাঁদাবাজদের কঠোর হস্তে দমন করা হবে: মিজানুর রহমান মিনু

রাজশাহীর চারটিতে বিএনপি, দুটিতে জামায়াতের জয়

জামানত হারালেন রাজশাহীর ২০ প্রার্থী

রাজশাহীর ছয় আসনের চারটিতে বিএনপি, দুটি জামায়াতের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা