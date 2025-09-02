বিলের মধ্যে ঝড়ের কবলে পড়ে মৎস্যজীবীর মৃত্যু

নওগাঁর রাণীনগরে ঝড়ের কবলে পড়ে নৌকা ডুবে লোকমান হোসেন (৫৩) নামের এক মৎস্যজীবীর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার দিবাগত মধ্যরাতে উপজেলার মিরাট ইউনিয়নের বিল মুনসুরে এ ঘটনা ঘটে। তাঁর মরদেহ মঙ্গলবার সকাল ৯টা নাগাদ ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।
লোকমান হোসেন উপজেলার হরিশপুর গ্রামের মৃত সেকেন্দার আলীর ছেলে।
লোকমান আলীর ছোট ভাই বাবু প্রামাণিক বলেন, ‘আমরা ছয়জন মিলে এক নৌকা নিয়ে বিলে মাছ ধরতে যাই। রাত আনুমানিক ২টার দিকে নৌকা থেকে জাল পানিতে ছেড়ে দেওয়ার পর পরই হঠাৎ করে ঝড় উঠে আমাদের নৌকা পানিতে ডুবে যায়। এ সময় যে যার মতো সাঁতার কেটে কিনারে উঠলেও আমার ভাই আর উঠতে পারেনি। তাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সন্ধান করতে পারিনি। পরে মঙ্গলবার সকাল ৯টা নাগাদ বিলের মধ্যে আমার ভাইয়ের ভাসমান লাশ পাওয়া যায়।’
রাণীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাফিজ মো. রায়হান বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি ইউডি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।