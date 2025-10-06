রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা জানুয়ারিতে

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষা ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হবে। আজ সোমবার (৬ অক্টোবর) দুপুরে প্রশাসন ভবন-১-এর কনফারেন্স কক্ষে ভর্তি উপকমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ১৬ জানুয়ারি ‘সি’ (বিজ্ঞান) ইউনিট, ১৭ জানুয়ারি ‘এ’ (মানবিক) ইউনিট এবং ২৪ জানুয়ারি ‘বি’ (বাণিজ্য) ইউনিটের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষাসমূহ বেলা ১১টা থেকে ১২টা ও বেলা ৩টা থেকে ৪টা—এই দুই শিফটে অনুষ্ঠিত হবে।
প্রসঙ্গত, ভর্তি পরীক্ষা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশালে অনুষ্ঠিত হবে।