মাছ ধরতে যাওয়ার পথে প্রাণ গেল রাবি শিক্ষকের, সহকর্মী আহত

সড়ক দুর্ঘটনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) এক শিক্ষক নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন আরেক শিক্ষক। শুক্রবার সকাল পৌনে ৭টার দিকে রাজশাহীর পবা উপজেলার নওহাটা এলাকায় রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শিক্ষকের নাম শিব শংকর রায়। তিনি রাবির মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক। গুরুতর আহত হয়েছেন দর্শন বিভাগের অধ্যাপক আসাদুজ্জামান বাদশা। তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে।
পবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম বলেন, ছুটির দিনে দুই শিক্ষক মাছ ধরার সরঞ্জাম নিয়ে নওগাঁর দিকে যাচ্ছিলেন। স্কুটি চালাচ্ছিলেন আসাদুজ্জামান বাদশা, তাঁর পেছনে ছিলেন শিব শংকর রায়।
ওসি জানান, খুব সকালে দুর্ঘটনা ঘটায় কোনো প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়া যায়নি। ঘটনাস্থলে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরাও নেই। তাই কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে স্কুটির পেছনের চাকা ব্লাস্ট অবস্থায় পাওয়া গেছে।
ওসি বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নিহত শিক্ষকের মরদেহ উদ্ধার করেছে। আহত আসাদুজ্জামান সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলেন। তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ নিয়ে তদন্ত চলছে।