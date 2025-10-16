বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ: আহত দুই ভাই মারা গেছেন

চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় গুরুতর আহত দুই কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। মৃত ব্যক্তিরা হলেন মিলন আলী (৬০) ও আলম আলী (৫৫)। মিলন ও আলম সম্পর্কে আপন দুই ভাই। বুধবার (১৫ অক্টোবর) সন্ধ্যায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁরা মারা যান।
নিহত মিলন ও আলম নাচোল উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের মারকইল সাহাপুকুর গ্রামের নওশেদ আলীর ছেলে। স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, তাঁরা চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসন থেকে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী আব্দুস সালাম তুহিনের সমর্থক ছিলেন।
নাচোল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গত মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় আহত দুজনকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে রামেক হাসপাতালে পাঠানো হলে বুধবার সন্ধ্যায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁদের মৃত্যু হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সংঘর্ষে অন্তত ১৪ জন আহত হন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে। সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে নিকটস্থ হাসপাতালগুলোতে পাঠায়।
স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, নাচোল উপজেলার রাজনৈতিক অঙ্গনে কয়েক দিন ধরে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। স্থানীয় স্তরে আধিপত্য বিস্তার ও সমর্থক জমায়েতকে কেন্দ্র করে দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল চলছিল। পুলিশ জানিয়েছে, তারা অভিযোগ তদন্ত করে দেখছে এবং প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।