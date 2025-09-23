হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাকসু নির্বাচন উপলক্ষে ঘোষিত ছুটি বাতিল

রাবি প্রতিনিধি  

রাকসু ভবন। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন হওয়ায় আগের ঘোষিত ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাতে বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ইফতেখারুল আলম মাসউদের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাকসু নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন হওয়ায় ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখের ছুটি বাতিল করা হলো। পাশাপাশি দুর্গাপূজা উপলক্ষে ২৯ সেপ্টেম্বর (সোমবার) থেকে ২ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত ক্লাস বন্ধ থাকবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ৩০ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত অফিস বন্ধ থাকবে। তবে অতি জরুরি বিভাগসমূহ (পানি, বিদ্যুৎ, চিকিৎসা, প্রহরী ব্যবস্থা ও টেলিফোন) যথারীতি চালু থাকবে।

এর আগে ১৫ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে রাকসু, সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।

