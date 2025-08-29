প্রবাসীর বাসায় ঢুকে ‘মব’ তৈরি করে চাঁদাবাজির অভিযোগ, বিএনপির কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা

নাটোরের বড়াইগ্রামে এক প্রবাসীর বাসায় ঢুকে ‘মব’ তৈরি করে ৩ লাখ টাকা চাঁদাবাজির অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিএনপির কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে। গত শনিবার উপজেলার বনপাড়া পৌর এলাকায় এ ঘটনা ঘটলেও গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে থানায় মামলা হওয়ার পর বিষয়টি জানাজানি হয়।
এ ঘটনায় পাঁচজনের নাম উল্লেখসহ ১১ জনকে আসামি করে বড়াইগ্রাম থানায় মামলা করা হয়েছে। মামলার আসামিরা হলেন রনি হোসেন (২৯), তাঁর স্ত্রী সুমাইয়া বেগম (২৪), বেলাল হোসেন (২৮), ইকবাল হোসেন (২৮) ও কামরুল ইসলাম (২৮)। তাঁদের সবার বাড়ি বনপাড়া পৌর এলাকায়। মামলার পর থেকে তাঁরা আত্মগোপনে রয়েছেন। আসামিরা স্থানীয় বিএনপির নেতাদের সঙ্গে চলাফেরা করলেও তাঁদের কোনো পদপদবি নেই। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম সারোয়ার হোসেন।
ভুক্তভোগী নারী জানান, ছেলেমেয়ের পড়াশোনার কারণে তিনি প্রবাসীর স্ত্রী হিসেবে পৌর এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় থাকেন। গত শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বিএনপির কয়েকজন কর্মী জোর করে তাঁর বাসায় ঢুকে পড়েন। এ সময় তাঁরা ওই নারীর এক আত্মীয়কে বেঁধে তাঁর সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্কের অভিযোগ তোলেন। পরে দুজনকে একসঙ্গে বসিয়ে ছবি ও ভিডিও ধারণ করেন।
এরপর অভিযুক্তরা ওই নারীর কাছে ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। টাকা না দিলে ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেন। টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়। নিরুপায় হয়ে তিনি তাঁর তিন ভরি স্বর্ণালংকার শহরের একটি জুয়েলারি দোকানে বন্ধক রেখে ৩ লাখ টাকা দেন। বাকি ৭ লাখ টাকা তিন দিনের মধ্যে দেওয়ার আশ্বাস দিলে অভিযুক্তরা বাসা থেকে চলে যান।
ঘটনার পর ওই নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি জানান। ইউএনও তাঁকে আইনের আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দেন। পরে ইউএনওর পরামর্শে তিনি বড়াইগ্রাম থানায় গিয়ে পাঁচজনের নাম উল্লেখ করে ১১ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন।
ভুক্তভোগী নারী বলেন, কয়েকজন যুবক রীতিমতো ‘মব’ তৈরি করে ১০ লাখ টাকা দাবি করেন। টাকা না দিলে ছবি ও ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেন। বাধ্য হয়ে তিনি গয়না বন্ধক রেখে ৩ লাখ টাকা দেন। আরও ৭ লাখ টাকা চাইলে তিনি ইউএনও ও পুলিশকে বিষয়টি জানান।
জানতে চাইলে বনপাড়া পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য লুৎফর রহমান বলেন, ‘বিএনপিতে কোনো চাঁদাবাজের স্থান নেই। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যেকোনো আইনি পদক্ষেপ নিলে আমরা সহযোগিতা করব। অভিযুক্তরা নিজেদের বিএনপির কর্মী পরিচয় দিলেও তাঁদের কোনো পদপদবি নেই।’
এ বিষয়ে বড়াইগ্রাম থানার ওসি সারোয়ার হোসেন বলেন, ‘অভিযুক্ত ব্যক্তিরা চাঁদা আদায়ের জন্যই পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। ভুক্তভোগী নারীর মামলায় তাঁদের বিরুদ্ধে পর্নোগ্রাফি ও চাঁদাবাজির অভিযোগ আনা হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশ মাঠে কাজ করছে।’