নদ-নদী রক্ষার দাবিতে রাজশাহীতে মানববন্ধন ও সমাবেশ হয়েছে। বিশ্ব নদী দিবস উপলক্ষে আজ সোমবার সকালে রাজশাহী নগরের সাহেববাজার জিরোপয়েন্টে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) জেলা কমিটি ও রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ এ আয়োজন করে।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, ফারাক্কা বাঁধের প্রভাবে পদ্মাসহ দেশের বিভিন্ন নদ-নদী আজ সংকটে পড়েছে। খরা মৌসুমে রাজশাহীর পদ্মা নদী প্রায় পানিশূন্য হয়ে পড়ে, নদীগুলো শুকিয়ে চরে পরিণত হয়। এতে সেচব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং কৃষকেরা বিপর্যয়ের মুখে পড়েন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
সমাবেশে অভিযোগ করা হয়, রাজশাহীর পদ্মা নদীর দীর্ঘ অংশ রাজনৈতিক প্রভাবশালী মহল দখল করে স্থাপনা নির্মাণ করেছে। অবৈধভাবে বালু উত্তোলনও অব্যাহত রয়েছে। ইতিমধ্যে পদ্মা নদীর প্রায় ১৭ মিটার এলাকা বাঁধ দখল করে স্থায়ী স্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে। এভাবে নদী দখল ও দূষণ চলতে থাকলে রাজশাহীতে নদী তার নিজ অস্তিত্ব হারাবে।
কর্মসূচিতে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন বাপার জেলা সভাপতি মাহাবুব হোসেন, রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জামাত খান, বাপার জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সেলিনা বেগম, গ্রিন ভয়েসের রাজশাহী কলেজ শাখার সভাপতি রাবেয়া খাতুন, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক সুভাস চন্দ্র হেমব্রম প্রমুখ।