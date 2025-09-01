বৃদ্ধকে কুপিয়ে খুন, অভিযুক্ত পুত্রবধূ গ্রেপ্তার

পাবনার সাঁথিয়ায় পুত্রবধূর বঁটির কোপে মোজাম (৭০) নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত পুত্রবধূ ফারজানা আক্তার রুমিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
গতকাল রোববার রাত সাড়ে ৮টার দিকে সাঁথিয়া পৌরসভাধীন দক্ষিণ বোয়াইলমরী (কলেজপাড়া) গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মোজামের ছেলে মিঠুর সঙ্গে পাঁচ বছর আগে উপজেলার আফড়া গ্রামের আব্দুস সালামের মেয়ে ফারজানার বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে রুমি খাতুন মানসিক রোগে ভুগছিলেন। গতকাল সন্ধ্যায় হঠাৎ করে রুমির মানসিক রোগ বেড়ে যায়। এ সময় তাঁর হাতে থাকা বঁটি দিয়ে শ্বশুর মোজাম্মেল হক মোজামের পেট ও পিঠে কোপ দেন। এতে মোজাম গুরুতর আহত হন। তাঁকে উদ্ধার করে সাঁথিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে রাজশাহী কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৩টার দিকে মোজাম মারা যান। এ ঘটনায় নিহত ব্যক্তির মেয়ে মমতাজ পারভীন চম্পা বাদী হয়ে সাঁথিয়া থানায় হত্যা মামলা করেছেন।
সাঁথিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিসুর রহমান জানান, হত্যা মামলা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে ফারজানাকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।