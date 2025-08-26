হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

বড়াইগ্রামে বাসচাপায় ভ্যানচালক নিহত

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

নাটোরের বড়াইগ্রামে এক যাত্রীবাহী বাসের চাপায় আতিকুর রহমান (৪৫) নামের ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নাটোর-পাবনা মহাসড়কে কয়েন বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আতিকুর উপজেলার বড়দিহা গ্রামের মৃত মঞ্জিল সরদারের ছেলে।

বনপাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইসমাইল হোসেন জানান, নাটোর থেকে পাবনাগামী সৌরভ পরিবহনের নামে একটি বাস কয়েন বাজার এলাকায় একটি ব্যাটারিচালিত অটোভ্যানকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। আহত ভ্যানচালক আতিকুরকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে দাশুরিয়া হাইওয়ে থানা-পুলিশের সহযোগিতায় বাসটি আটকানো হয়। পুলিশ কর্মকর্তা আরও বলেন, বাসটি জব্দ করা গেলেও চালক ও সহকারী পালিয়ে গেছেন। এ ব্যাপারে আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

