ছেলেদের হলেও জয় দিয়ে ভোটের হিসাব শুরু জাহিদ, আম্মার, সালমানের

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে মেয়েদের সব কয়টি হলেই শীর্ষ তিন পদে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন মোস্তাকুর রহমান জাহিদ, সালাহউদ্দিন আম্মার ও সালমান সাব্বির। সে ধারাবাহিকতা দেখা গেল ছেলেদের শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক হলের ফলাফলেও।
বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ২টা ২০ মিনিটে শেরে বাংলা হলের ফল ঘোষণা করা হয়। এতে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ পান ৪৮৯ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দী ছাত্রদলের প্যানেলের শেখ নূর উদ্দিন আবির পান মাত্র ৯৭ ভোট।
জিএস পদে আধিপাত্যবিরোধী ঐক্য প্যানেলের প্রার্থী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক সালাহউদ্দিন আম্মার পান ৪১৯ ভোট। আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছাত্রশিবিরের ফাহিম রেজা পেয়েছেন ২৩৩ ভোট।
এজিএস পদে ছাত্রশিবিরের প্যানেলের সালমান সাব্বির পেয়েছেন ২৮২ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদলের প্যানেলের জাহিন বিশ্বাস এষা পেয়েছেন ২১২ ভোট।
এ পর্যন্ত পাওয়া মোট ৭ কেন্দ্রে ভিপি পদে জাহিদ ৪ হাজার ৭৪৬, আবির ১ হাজার ৩০৩, জিএস পদে আম্মার ৪ হাজার ৫০৫, ফাহিম রেজা ২ হাজার ৪৮৪ এবং এজিএস পদে সালমান ২ হাজার ৫৭৭ ও এষা ১ হাজার ৯১৯ ভোট পেয়েছেন।
সাতটি কেন্দ্রেই এ পর্যন্ত জাহিদ, আম্মার ও সালমান সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন। আর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আবির, ফাহিম ও এষা।
রাবিতে মোট হলের সংখ্যা ১৭টি। এরমধ্যে ছেলেদের ছয়টি ও মেয়েদের ১১টি হল। এখনও ছেলেদের ১০টি কেন্দ্রের ফল ঘোষণা বাকি। বৃহস্পতিবার ভোট গ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে ওএমআর মেশিনে ব্যালট গণনার পর ফল ঘোষণা করা হচ্ছে।