প্রথম কেন্দ্রের ফলে ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থীর ৪ গুণ বেশি ভোট শিবিরের

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), সিনেট প্রতিনিধি ও হল সংসদ নির্বাচনের ফল ঘোষণা শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টায় মন্নুজান হলের ফল ঘোষণা করা হয়েছে। এতে ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থীর চেয়ে ৪ গুণ বেশি ভোট পেয়েছেন ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী।
রাতে ফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এফ নজরুল ইসলাম। এতে দেখা যায়, ছাত্রশিবিরের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ মন্নুজান হলে ভোট পেয়েছেন ৯৭২টি। আর ছাত্রদলের প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দিন আবির পেয়েছেন ২৩৬ ভোট। স্বতন্ত্র প্রার্থী তাসিন খান পেয়েছেন ১৭৩টি।
এই হলে আধিপত্যবিরোধী ঐক্য প্যানেলের জিএস প্রার্থী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক সালাউদ্দিন আম্মার পেয়েছেন ৮৪১ ভোট। শিবিরের প্যানেলের ফাহিম রেজা ৪৯৫ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন। আর ৮৯ ভোট পেয়ে তৃতীয় হয়েছেন ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী নাফিউল ইসলাম জীবন। এজিএস পদে শিবিরের সালমান সাব্বির পেয়েছেন ৫৫৩ ভোট। ছাত্রদলের জাহিন বিশ্বাস এষা পেয়েছেন ৩৭৮।
এই হলের ভিপি নির্বাচিত হয়েছেন সুমাইয়া জাহান। পেয়েছেন ১ হাজার ৫৫ ভোট। জিএস নির্বাচিত হয়েছেন তাসমিয়া জাহান তন্বী। তাঁর ভোট ৯১২। এজিএস পদে সাবিনা ইয়াসমিন পেয়েছেন ১ হাজার ৫।
নির্বাহী সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তিরা হলেন—দ্বীপ মাহবুব (৪৭৮), তামান্না আক্তার (৪৫৯), ইমতিয়াজুল হক জালালী (৪০১) ও হাবিবুর রহমান (৩৬১)।
সিনেট প্রতিনিধি পদে এ হলে জুয়েল রানা ১২০, আরিফুল ইসলাম ১১৮, রাহুল আগাওয়াল ১১২, সাজ্জাদ হোসেন ৯৯ ও জুনাইদ ৮৬ ভোট পেয়েছেন।
নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, মোট ১৭টি কেন্দ্রের ফল ঘোষণার পর রাকসু কেন্দ্রীয় সংসদের ফল চূড়ান্ত হবে।