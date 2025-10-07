রাকসু নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘন করে ছেলের প্রচারণায় অংশ নিলেন মা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যতিক্রমী এক দৃশ্য দেখা গেছে। ছাত্রদল-সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’ প্যানেলের সহমিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক পদপ্রার্থী নূর নবীর প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন তাঁর মা।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) সকাল থেকেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঘুরে ছেলের পক্ষে প্রচার চালান।
প্রচারণায় অংশ নিয়ে নূর নবীর মা বলেন, ‘আমার ছেলে নির্বাচন করছে, সে জন্যই দেখতে এলাম। খুব ভালো লাগছে, ছেলে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। তাকে উৎসাহ দিতে আমি সামান্য অংশগ্রহণ করেছি তার সঙ্গে।’
তবে রাকসু নির্বাচনের আচরণবিধি অনুযায়ী, প্রার্থী ও ভোটার ব্যতীত অন্য কেউ কোনো প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রচারণা চালাতে পারেন না। আচরণবিধির ৪ ধারার ‘গ’ উপধারায় এ নিয়মটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।
এ বিষয়ে নূর নবী বলেন, ‘আসলে এটি প্রচারণা নয়। আমার আম্মু শুধু ক্যাম্পাসে ঘুরতে এসেছে। আগে কখনো এখানে আসেননি। আমি যেহেতু একজন প্রার্থী, তাই তিনি আমার সঙ্গে ঘুরেছেন। এটাই হয়তো মিডিয়াতে এসেছে। তিনি কারও কাছে ভোট চাননি, শুধু দোয়া চেয়েছেন।’