বগুড়ায় গৃহবধূর হাত-পা বাঁধা মরদেহ

বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে শাহীনুর বেগম (৪৭) নামের এক গৃহবধূর হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার ফুলবাড়ি ইউনিয়নের গোয়ালবাথান গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত শাহীনুর ওই গ্রামের আমিরুল ইসলাম ভেলুর স্ত্রী। তবে কয়েক বছর আগে স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়। এক ছেলে বিদেশ থাকেন। মেয়ে স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় থাকেন। তিনি নিজের নামে তৈরি করা বাড়িতে একাই বসবাস করতেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সারা দিন তাঁর খোঁজ না পেয়ে সন্ধ্যায় আত্মীয়রা বাড়িতে যান। বাইরে থেকে দরজা আটকানো না থাকায় ভেতরে ঢুকলে মাটিতে হাত-পা বাঁধা মরদেহ দেখতে পান তাঁরা। ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করা ছিল। বাক্স ভেঙে জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা হয়।
নিহতের বোন শিউলি বেগম বলেন, নেশাখোরদের দল হয়তো টাকার জন্য এ ঘটনা ঘটিয়েছে।
সারিয়াকান্দি থানার এসআই আব্দুল খালেক জানান, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বগুড়ায় পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশি তদন্ত চলছে।