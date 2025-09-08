হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

‘মাস্টার্স করেছি, সব কাজ করা সম্ভব নয়—এ শিক্ষা উপকারী নয়’

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

রাজশাহীতে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের আলোচনা সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাক্ষরতার হার গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমরা কী শিখছি—এমন মন্তব্য করেছেন রাজশাহীর জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতার। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে আজ সোমবার প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

জেলা প্রশাসন ও জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো যৌথভাবে এ সভার আয়োজন করে।

আফিয়া আখতার বলেন, ‘দেশে এখন সাক্ষরতার হার প্রায় ৭৬ শতাংশ। আমরা উচ্চশিক্ষিত হয়ে বসে আছি, স্নাতকোত্তর শেষ করে কোনো কাজ করছি না বা পাচ্ছি না। আমরা কাজের ক্যাটাগরি করে ফেলছি, আমি মাস্টার্স পাস করেছি, আমার দ্বারা সব কাজ করা সম্ভব নয়। এ ধরনের শিক্ষা আমাদের জন্য খুব একটা উপকারী নয়।’

জেলা প্রশাসক আরও বলেন, ‘মাঝখানে একটা প্রজন্ম গড়ে উঠেছে, তাদের বাবা-মা বলছে, খেলাধুলা না, খালি পড়ো আর পড়ো। শুধু পড়াতে কিছুই হবে না। পড়তে হবে, খেলতে হবে, সামাজিকতা শিখতে হবে। প্রযুক্তির ভেতরে ঢুকে যাওয়া চলবে না, এর ভেতরে ঢুকে গেলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। আমরা বিভিন্ন দিক দিয়ে শিক্ষা অর্জন করব, সঙ্গে প্রযুক্তির শিক্ষাও গ্রহণ করব।’

সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক মো. রায়হানুর ইসলাম। আরও বক্তব্য দেন ডেপুটি সিভিল সার্জন মাহবুবা খাতুন, জেলা শিক্ষা অফিসার মো. আব্দুল ওয়াহাব ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এ কে এম আনোয়ার হোসেন।

এর আগে সকালে দিবসটি উপলক্ষে রাজশাহীর কালেক্টরেট চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য—‘প্রযুক্তির যুগে সাক্ষরতার প্রসার’।

