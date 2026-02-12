হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

ভোটে অনিয়ম হলে তরুণ প্রজন্ম বরদাশত করবে না: মুজিবুর রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

আজ বৃহস্পতিবার সকালে রাজশাহীর গোদাগাড়ীর মহিষালবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দেন জামায়াতের নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনো অনিয়ম হলে তরুণ প্রজন্ম বরদাশত করবে না বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান।

মুজিবুর রহমান বলেন, এই নির্বাচন দেশের মানুষের কাছে বহু প্রত্যাশিত। অনেক রক্ত, ত্যাগ ও জীবনের বিনিময়ে স্বৈরাচারের পতন হয়েছে এবং একটি নির্বাচন এসেছে। এর নেতৃত্বে ছিল এই দেশের তরুণ প্রজন্ম। সারা দেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চায়। এই নির্বাচনে কোনো অনিয়ম হলে তরুণ প্রজন্ম বরদাশত করবে না।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার মহিষালবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে নিজের ভোট দিয়ে সাংবাদিকদের এই কথা বলেন অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। এ সময় তাঁর সঙ্গে দলীয় নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসনে তিনি জামায়াতে ইসলামী মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আসনটির সাবেক এই সংসদ সদস্য প্রত্যাশা করেন, এবার নির্বাচনে তিনি বিপুল ভোটে বিজয়ী হবেন।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, ‘এই দেশের মানুষ এখন পরিবর্তন চায়। সবাই পরিবর্তনের পক্ষে একমত হয়েছে। দাঁড়িপাল্লার পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ইনশা আল্লাহ, সারা দেশে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হবেন।’

সম্পর্কিত

রাজশাহীর একটি কেন্দ্রে নারী ভোটারদের নাম না পাওয়ার অভিযোগ

রাজশাহীর সব আসনে বিএনপি জিতবে, ভোট দিয়ে বললেন মিনু

রাজশাহীতে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট শুরু

ভোটকেন্দ্রে অনুপ্রবেশের চেষ্টা, জামায়াতের চার কর্মী আটক

জয়পুরহাটে দুই প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ১১

টাকা আছে সন্দেহে গোদাগাড়ী উপজেলা জামায়াত আমিরের গাড়িতে তল্লাশি

রাজশাহীতে বিএনপি কর্মীকে কুপিয়ে জখম, জামায়াত-শিবিরকে সন্দেহ ভুক্তভোগীর

রাজশাহীতে পেট্রলবোমা ও ককটেল উদ্ধার

মাদকের চালান বন্ধ ও পানি চান ভোটাররা

শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের অভিযোগে রাবি শিক্ষককে অব্যাহতি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা