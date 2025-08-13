হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রেলপথ অবরোধ

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 

আজ সকাল ৯টায় সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনের সামনে রেলপথ অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) দ্রুত অনুমোদন ও বাস্তবায়নের দাবিতে সিরাজগঞ্জে রেল অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষার্থীরা। বুধবার সকাল ৯টায় সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনের রেলগেটে এ কর্মসূচি শুরু হয়।

শিক্ষার্থীরা জানায়, প্রতিষ্ঠার প্রায় ৯ বছর পেরিয়ে গেলেও সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের জন্য এখনো ডিপিপি অনুমোদন হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানালেও কর্তৃপক্ষ সাড়া না দেওয়ায় তাঁরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছেন।

আন্দোলনকারীরা গত ২৬ জুলাই রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের কর্মসূচি বর্জন করে তাঁদের আন্দোলন শুরু করেন। এরপর বগুড়া-নগরবাড়ী মহাসড়কে অবরোধ, পথনাটক এবং প্রতীকী ক্লাসের আয়োজন করা হয়। গত বৃহস্পতিবার হাটিকুমরুল গোলচত্বরে মানববন্ধন এবং রোববার মহাসড়ক অবরোধের ফলে ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সড়ক যোগাযোগ প্রায় দুই ঘণ্টা বন্ধ ছিল।

উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার মনিরুল ইসলাম জানান, শিক্ষার্থীদের অবরোধের কারণে ট্রেনের সময়সূচিতে বিপর্যয় ঘটতে পারে। রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী সিল্কসিটি এক্সপ্রেস এবং চিলাহাটি ও কুড়িগ্রাম থেকে ঢাকাগামী ননস্টপ ট্রেনগুলোর চলাচলে বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় উল্লাপাড়া থানার পুলিশ ও রেলওয়ে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

