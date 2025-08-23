নাটোরের সুগার মিলে ডাকাতি মামলার প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

নাটোরের সুগার মিলে ডাকাতি করে ৯০ লাখ টাকার যন্ত্রাংশ লুটের মামলার প্রধান আসামি নাজমুল হুদাকে (৩২) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। র্যাব-৫ ঢাকার সাভার থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। নাজমুল সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার বিনোটিয়া গ্রামের মোকদম আলীর ছেলে। শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাতে পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে র্যাব-৫ এ তথ্য জানায়।
র্যাবের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ৩ আগস্ট গভীর রাত থেকে ভোর পর্যন্ত সংঘবদ্ধ ডাকাতদল মিলের ১০ নিরাপত্তা প্রহরীকে বেঁধে রেখে প্রায় ৯০ লাখ টাকার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ লুট করে। এ ঘটনায় মিল কর্তৃপক্ষ নাটোর সদর থানায় মামলা করে। মামলার তদন্তে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার র্যাব-৪ ও র্যাব-৫-এর যৌথ অভিযানে সাভার থেকে নাজমুলকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি ডাকাতির সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। পরে তাঁকে মামলার তদন্তকারী সংস্থা সিআইডির কাছে হস্তান্তর করা হয়।
নাটোর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুব রহমান বলেন, ‘নাজমুলকে গ্রেপ্তারের পর সিআইডি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়েছে। এখনো পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি।’