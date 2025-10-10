হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাবি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁসের অভিযোগ ছাত্রদল-শিবিরের বিরুদ্ধে

রাবি প্রতিনিধি  

রাবির পরিবহন মার্কেটে গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে শিবির ও ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁসের অভিযোগ তুলেছে বামধারার ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’। আজ শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটে সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন নেতৃবৃন্দ।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পর্ষদের সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী ফুয়াদ রাতুল। তিনি বলেন, ‘আসন্ন রাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হল প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ফোন নম্বর দুটি রাজনৈতিক সংগঠন—ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেলের কাছে সরবরাহ করেছে। এর পর থেকেই শিক্ষার্থীদের মোবাইল ও হোয়াটসঅ্যাপে বিভিন্ন থার্ড পার্টি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রচারণামূলক বার্তা ও কল আসছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।’

ফুয়াদ রাতুল আরও বলেন, ফোন নম্বরের মতো সংবেদনশীল তথ্য অননুমোদিতভাবে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের কাছে সরবরাহ করা মানে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পরিসর ও ডিজিটাল নিরাপত্তাকে সরাসরি ঝুঁকির মুখে ফেলে দেওয়া।

এদিকে অভিযোগের বিষয়ে ছাত্রদল-সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দিন আবীর আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘অনেক অনাবাসিক শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। তাই আমরা প্রশাসনের কাছ থেকে শিক্ষার্থীদের ফোন নম্বর নিয়ে নির্বাচনী বার্তা পাঠিয়েছি। এতে কোনো আচরণবিধি লঙ্ঘন হয়নি।’

অন্যদিকে, শিবির-সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেন, ‘আমরা ঢালাওভাবে সবাইকে বার্তা পাঠাইনি। হলগুলোতে কয়েকজন ছেলে শিক্ষার্থীর মোবাইলে বার্তা পাঠিয়েছি। এমনকি তা হল প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষেই পাঠানো হয়েছে। মেয়ে শিক্ষার্থীদের বিষয়টি যেহেতু সংবেদনশীল সেহেতু তাদের মোবাইলে কোনো বার্তা পাঠানো হয়নি।’

এ বিষয়ে প্রাধ্যক্ষ পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যাপক শারমিন হামিদ বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। কিছু হলের প্রাধ্যক্ষ আমাদের নির্দেশনা পাঠানোর আগেই শিক্ষার্থীদের ফোন নম্বর সরবরাহ করে ফেলেছেন।’

তবে এটি নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘন হয়নি বলে জানিয়েছেন রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশন এফ নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘এটি আচরণবিধি লঙ্ঘনের মধ্যে পড়ে না। তবে এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়নি।’

সম্পর্কিত

বগুড়ায় মদ্যপানে ৩ জনের মৃত্যু, ২ জন হাসপাতালে

রাজশাহীতে বেলুনে গ্যাস ভরার সময় সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৫

তিন কোটি টাকার পচা চাল কিনে বাধ্যতামূলক অবসরে কর্মকর্তা

বড়াইগ্রামে ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে মারধর করে টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ

মাছ ধরতে যাওয়ার পথে প্রাণ গেল রাবি শিক্ষকের, সহকর্মী আহত

সিরাজগঞ্জে মহাসড়কে ডাকাতি: ভাইরাল ভিডিওর সূত্র ধরে ৭ জন গ্রেপ্তার

রাজশাহীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে প্রতারক চক্রের চারজন গ্রেপ্তার

রাকসু নির্বাচন: ভোটার গাইডলাইন প্রকাশ

রাকসু নির্বাচন: বামধারার ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’ প্যানেলের ইশতেহার ঘোষণা

রাজশাহী নগর: শহরের বর্জ্যে বিষাক্ত বারনই নদ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা