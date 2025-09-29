বাঘার লোকালয়ে আসা দলছুট বন্য প্রাণীটি হনুমান নয়, বানর

রাজশাহীর বাঘায় দলছুট এক বন্য প্রাণীর দেখা মিলেছে। বন্য প্রাণীটিকে অনেকে হনুমান বলে মনে করেছেন। উৎসুক জনতা বন্য প্রাণীটি দেখার চেষ্টা করলেই লাফিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে এটি। জেলা বন্য প্রাণী অধিদপ্তর বলেছে, বন্য প্রাণীটি হনুমান নয়, এটি রেসাস জাতের বানর।
আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর থেকে উপজেলা পরিষদ চত্বর ও এর আশপাশে বানরটি বিচরণ করছিল।
উপজেলা মডেল মসজিদের এক কর্মী আশরাফ আলী জানান, হঠাৎ করে উপজেলা পরিষদের প্রাচীরের ওপরে প্রাণীটি চোখে পড়ে তাঁর। প্রাণীটিকে হনুমান বলে মনে হয়েছে তাঁর। এটির কিছু ছবি ও একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেছেন। ছবি-ভিডিও দেখে বন্য প্রাণীটিকে কেউ হনুমান, কেউ বানর বলছেন। শাহিদুল ইসলাম নামের এক কলেজশিক্ষক জানান, প্রাণীটিকে কখনো প্রাচীরের ওপর আবার কখনো নিচে নেমে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াতে দেখেছেন। তবে এটি বানর না হনুমান, তা বলতে পারছেন না তিনি।
বন্য প্রাণী অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, রেসাস প্রজাতির বানরের রং ধুলো-বাদামি থেকে লালচে-গোলাপি রঙের হয়। তাদের মুখমণ্ডলে খুব কম পশম পাওয়া যায়। পাঁজরের রঙ তাদের মুখের মতোই এবং তাদের মাঝারি দৈর্ঘ্যের লেজ থাকে। তাদের গড় উচ্চতা ২০৭ দশমিক ৬ থেকে ২২৮ দশমিক ৯ মিলিমিটার (৮.১৭ ও ৯.০১ ইঞ্চি)।
হোয়াটঅ্যাপের মাধ্যমে বন্য প্রাণীটির ছবি পাঠিয়ে যোগাযোগ করলে রাজশাহী বন্য প্রাণী অধিদপ্তরের পরিদর্শক জাহাঙ্গীর কবীর বলেন, এটি রেসাস বানর, হনুমান নয়। মোবাইল ফোনে আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, তাদের আবাস্থল ছিল টাঙ্গাইলের মধুপুর ভায়াল বনে। বনগুলো খণ্ড খণ্ড হওয়ার ফলে দলছুট হয়ে বিভিন্ন স্থানে চলে যাচ্ছে। নিজ এলাকা ছেড়ে এখানে সেখানে ছুটছে খাবারের সন্ধানে। তিনি মনে করেন, দলছুট বানর বিশেষ করে পাথরবাহী ট্রাকে কিংবা অন্য কোনো উপায়ে এলাকায় এসেছে। তিনি বলেন, বিরক্ত না করে মানুষ হিসেবে তাদের প্রতি দয়া দেখিয়ে মুক্ত চলাচলে সহায়তা করতে হবে। তবে খাবার দিলে তারা এলাকা ছাড়বে না।