হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাজশাহীতে আবাসিক হোটেল থেকে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

প্রতীকী ছবি

রাজশাহীর একটি আবাসিক হোটেল থেকে সবুজ কুমার অধিকারী (২৮) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নগরের নিউমার্কেট এলাকার ওয়ে হোম নামে আবাসিক হোটেল থেকে শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিকেলে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলছিল লাশটি।

সবুজের বাড়ি সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার আটঘরিয়া গ্রামে। তাঁর বাবার নাম বিমল চন্দ্র অধিকারী। সবুজ একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বগুড়ায় কর্মরত ছিলেন। শুক্রবার তিনি রাজশাহীর এই আবাসিক হোটেলের একটি কক্ষে ওঠেন। শনিবারই তাঁর হোটেল ছাড়ার কথা ছিল।

নগরের বোয়ালিয়া থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, নির্ধারিত সময়ে সবুজ হোটেল ত্যাগ না করলে কর্মীরা ডাকাডাকি করেন। এতে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। পরে জানালা দিয়ে তাঁরা সবুজের ঝুলন্ত লাশ দেখে পুলিশে খবর দেন।

ওসি জানান, কক্ষের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গিয়ে দরজা ভাঙেন। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, এটি আত্মহত্যা। নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁর লাশ ময়নাতদন্ত করতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ নিয়ে থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হবে। পরিবারের সদস্যরা আসার পর লাশ হস্তান্তর করা হবে বলেও জানান তিনি।

সম্পর্কিত

আরডিএ কমপ্লেক্সকে ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র করার দাবি

দুই জেলায় অপারেশন ফার্স্ট লাইট, গ্রেপ্তার ৭২

রাজশাহীতে বিএনপির দুই গ্রুপে সংঘর্ষ, ককটেল বিস্ফোরণ

রাবিতে শিক্ষার্থীকে ‘উল্টো করে ঝুলিয়ে’ মারধরের হুমকি হল জিএসের

প্রত্ন ঐতিহ্যের পাশে সমকালীন শিল্প ও সংস্কৃতির মেলা

মাজার জিয়ারত করে প্রচারণায় নামলেন মিনু

রামেক হাসপাতাল এবার ৩৬ কোটি টাকার ইনজেকশন পেল বিনা মূল্যে

বগুড়ায় ২৪০০ ইয়াবাসহ ননদ-ভাবি আটক

ঈশ্বরদীতে জামায়াত-বিএনপি সংঘর্ষ, গুলি, আহত অর্ধশতাধিক

বিএসটিআইয়ের লাইসেন্স ছাড়াই মানচিহ্ন ব্যবহার, জরিমানা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা