নাটোরে `ফেসবুক হ্যাকার’কে অপহরণকালে আটক ২

নাটোরে ইমরান নামে এক যুবককে অপহরণ চেষ্টার অভিযোগে মো. ওয়াদুদ (১৮) এবং রব্বানী (২৪) নামের দুই কনটেন্ট ক্রিয়েটরকে আটক করেছে পুলিশ। আটককৃত কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের একজন ওয়াদুদ বড়াইগ্রাম উপজেলার জোয়ারী গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে এবং রব্বানী গুরুদাসপুর উপজেলার সোনাবাজু গ্রামের দুলুমিয়ার ছেলে। অপহৃত ইমরান গুরুদাসপুর উপজেলার ঝাউ পাড়া গ্রামের ইয়াদুল ইসলামের ছেলে। আটকের সময় তাদের কাছ থেকে একটি নকল পিস্তল জব্দ করে পুলিশ। তারা তিনজনই অনলাইন কনটেন্ট ক্রিয়েটর বলে জানিয়েছে পুলিশ।
শনিবার (২৩ আগস্ট) রাত সাড়ে ১০টার দিকে শহরের কানাইখালি পুরাতন বাসস্ট্যান্ড থেকে ওয়াদুদ ও রব্বানীকে আটক করা হয়।
নাটোর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহাবুর রহমান জানান, রাত সাড়ে ১০টার দিকে শহরের কানাইখালি পুরাতন বাসস্ট্যান্ড থেকে ইমরান নামের এক যুবককে প্রাইভেটকারে তুলে নেয়ার চেষ্টা করে ওয়াদুদ ও রাব্বানী নামের দুই যুবক। এ সময় ইমরানের চিৎকারে স্থানীয় জনতা গাড়িটিকে ঘিরে ফেলে। এসময় ইমরান গাড়ি থেকে ছাড়া পেয়ে দৌঁড়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা গাড়িটি আটকিয়ে নাটোর সদর থানা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে একটি খেলনা পিস্তলসহ দু’জনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।
ওসি জানান, আটককৃত রব্বানী ও ওয়াদুদের একটি ফেসবুক পেজ ভিকটিম ইমরান হ্যাক করে তাদের ফলোয়ারের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে এমন অভিযোগে অন্য দুজন এই অপহরণের ঘটনা ঘটিয়েছে বলে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে। অপহরণে ব্যবহৃত গাড়িটি পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে।