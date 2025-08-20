হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

নিয়াজ মোরশেদ, আক্কেলপুর (জয়পুরহাট)

মারধরের শিকার আব্দুল জলিল প্রামাণিক। ছবি: আজকের পত্রিকা

জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার রায়কালী ইউনিয়নের বালুকাপাড়া গ্রামে ‘একঘরে’ করে রাখা এক দিনমজুর আব্দুল জলিল প্রামাণিককে মারধর করা হয়েছে। এতে তাঁর বাম হাত ভেঙে যায়। এ ঘটনায় তিনি থানায় মামলা করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাতে মামলাটি রেকর্ড করা হয়। তবে এজাহারে একঘরে করে রাখার বিষয়টি উল্লেখ নেই।

আজ বুধবার সকালে সরেজমিনে বালুকাপাড়া গ্রামে গিয়ে জানা যায়, প্রায় দেড় বছর ধরে জলিল প্রামাণিককে একঘরে করে রাখা হয়েছে। বিষয়টি স্থানীয় রায়কালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রশীদ মণ্ডলও অবগত রয়েছেন। তিনি দুই পক্ষকে নিয়ে ইউপি কার্যালয়ে বৈঠক করলেও সমাধান হয়নি।

ভুক্তভোগী পরিবার ও গ্রামবাসীর সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পারিবারিক কলহের জেরে আব্দুল জলিল রাগের মাথায় স্ত্রীকে তালাক দেন। ২৯ দিন পর তিনি ওই স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ে করলে গ্রাম্য মাতব্বরেরা ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর পরিবারকে সমাজচ্যুত বা একঘরে করেন। পরে জলিল বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) জানান। ইউএনও বিষয়টি ইউপি চেয়ারম্যানকে সমাধানের দায়িত্ব দিলেও কার্যত কোনো সমাধান হয়নি।

১৫ আগস্ট রাতে গ্রামের মসজিদে যাওয়ার পথে বাগ্‌বিতণ্ডার একপর্যায়ে মাতব্বরদের একাংশ জলিল প্রামাণিককে দুই দফায় মারধর করে। এতে তাঁর বাম হাত ভেঙে যায়। এরপর তিনি চিকিৎসা নেন এবং আটজনকে আসামি করে থানায় মামলা করেন।

আব্দুল জলিল বলেন, ‘রাগের মাথায় স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলাম। পরে আবার বিয়ে করি। ঢাকার একজন মুফতির মতামত আনলেও মাতব্বররা মানেননি। তাঁরা হিল্লা বিয়ে ছাড়া বিয়ে বৈধ নয় বলে আমাকে সমাজচ্যুত করে রেখেছেন। নামাজ, জানাজা, মিলাদ মাহফিল—কোথাও যেতে দেন না। এমনকি দিনমজুরির কাজও বন্ধ করে দিয়েছেন। এরপর আবার আমার হাত ভেঙে দিল।’

রায়কালী ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রশীদ মণ্ডল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আব্দুল জলিল মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। তিনি রাগের মাথায় স্ত্রীকে তালাক দেন। পরে পুনরায় বিয়ে করায় মাতব্বরেরা তাঁকে সমাজচ্যুত করেন। এ ঘটনার জেরে তাঁকে মারধর করা হয়েছে। এতে তাঁর হাত ভেঙেছে বলে জেনেছি।’

আক্কেলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, আব্দুল জলিল থানায় অভিযোগ দিয়েছিলেন। তদন্তে ঘটনার সত্যতা মেলায় গতকাল মামলা হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে।

