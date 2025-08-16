হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে ঈশ্বরদী পৌর ছাত্রলীগ সভাপতি গ্রেপ্তার

ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি 

ছাত্রলীগের সভাপতি আবীর হাসান শৈশব। ছবি: সংগৃহীত

পাবনার ঈশ্বরদীতে পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি আবীর হাসান শৈশবকে (২৮) রাজধানীর শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে ঈশ্বরদী থানা-পুলিশ এ কথা নিশ্চিত করেছে।

গ্রেপ্তার আবীর হাসান ঈশ্বরদী শহরের পিয়ারাখালী জামতলা মহল্লার মো. জহির হোসেনের ছেলে।

হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের কাছে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে ঈশ্বরদী থানা-পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাত পৌনে ১২টার দিকে ঈশ্বরদী থানা-পুলিশের টিম বিমানবন্দর পুলিশ এবং ইমিগ্রেশন পুলিশের সহায়তা নিয়ে শাহজালাল বিমানবন্দর ইমিগ্রেশনে ঢোকার সময় আবীর হাসানকে গ্রেপ্তার করে। পরে ভোর রাতে তাঁকে ঈশ্বরদী থানায় আনা হয়।

ঈশ্বরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আ স ম আব্দুন নূর বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করে জানান, গত বছর ৪ আগস্ট ঈশ্বরদী শহরের রেলগেট এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে হামলার ঘটনা ঘটে। এতে কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হন। ওই ঘটনায় নজরুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি মামলা করেন। সেই মামলায় ১০ নম্বরে পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি আবীর হাসান শৈশবের নাম রয়েছে। মামলার পর থেকে সে আত্মগোপনে ছিলেন। আজ তাঁকে পাবনা আদালতে পাঠানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

রাবির অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ

একনেকে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপিপি অনুমোদনের দাবিতে গণ-অনশন

হোলি আর্টিজানের ঘটনায় ‘জঙ্গি সন্দেহে’ আটক ছিলেন অনিন্দ্য, রাজশাহীর সাবেক মেয়র লিটনের চাচাতো ভাই তিনি

মান্দায় বেড়িবাঁধ ভেঙে পানিবন্দী ২০০ পরিবার

রাবি শিক্ষক-কর্মকর্তাদের ৮ দফা দাবি

রাকসু নির্বাচনে সাবেক সমন্বয়কের প্রার্থিতা ঘোষণা

অতীতে ধর্মের নামে বিভাজন সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ফায়দা নিয়েছে আ.লীগ: টুকু

সিরাজগঞ্জে দ্রুত বাড়ছে যমুনার পানি, তলিয়েছে চরাঞ্চলের ফসলি জমি

রাজশাহীতে কোচিং সেন্টার ঘিরে যৌথ বাহিনীর অভিযান, মিলল অস্ত্র-বোমা তৈরির সরঞ্জাম, আটক ৩

রাজশাহীতে একই পরিবারের চারজনের মৃত্যুর ঘটনায় দুই মামলা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা