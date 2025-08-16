শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে ঈশ্বরদী পৌর ছাত্রলীগ সভাপতি গ্রেপ্তার

পাবনার ঈশ্বরদীতে পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি আবীর হাসান শৈশবকে (২৮) রাজধানীর শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে ঈশ্বরদী থানা-পুলিশ এ কথা নিশ্চিত করেছে।
গ্রেপ্তার আবীর হাসান ঈশ্বরদী শহরের পিয়ারাখালী জামতলা মহল্লার মো. জহির হোসেনের ছেলে।
হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের কাছে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে ঈশ্বরদী থানা-পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাত পৌনে ১২টার দিকে ঈশ্বরদী থানা-পুলিশের টিম বিমানবন্দর পুলিশ এবং ইমিগ্রেশন পুলিশের সহায়তা নিয়ে শাহজালাল বিমানবন্দর ইমিগ্রেশনে ঢোকার সময় আবীর হাসানকে গ্রেপ্তার করে। পরে ভোর রাতে তাঁকে ঈশ্বরদী থানায় আনা হয়।
ঈশ্বরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আ স ম আব্দুন নূর বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করে জানান, গত বছর ৪ আগস্ট ঈশ্বরদী শহরের রেলগেট এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে হামলার ঘটনা ঘটে। এতে কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হন। ওই ঘটনায় নজরুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি মামলা করেন। সেই মামলায় ১০ নম্বরে পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি আবীর হাসান শৈশবের নাম রয়েছে। মামলার পর থেকে সে আত্মগোপনে ছিলেন। আজ তাঁকে পাবনা আদালতে পাঠানো হয়েছে।