হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

নওগাঁয় অটোরিকশাচালক হত্যায় ৫ জনের যাবজ্জীবন

­­­নওগাঁ প্রতিনিধি

আদালতে আসামিরা। ছবি: সংগৃহীত

নওগাঁয় ভজন দেবনাথ সজল নামে এক অটোরিকশাচালককে হত্যার দায়ে পাঁচজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি তাদের প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে নওগাঁর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ চতুর্থ আদালত এবং স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল-৫-এর বিচারক মো. কায়সারুল ইসলাম এ রায় দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী এবং অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) মুনছুর আলী।

রায়ের সময় চার আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন এবং একজন পলাতক।

যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন সদর উপজেলার আরজী নওগাঁ মণ্ডলপাড়ার শুকুর আলীর দুই ছেলে জুয়েল ও জহের আলী, আরজী নওগাঁ উত্তরপাড়ার হাসান মিয়ার ছেলে সুরুজ মিয়া, শহরের চকপ্রসাদ এলাকার আব্দুস সাত্তারের ছেলে রতন মণ্ডল, উত্তরপাড়ার পবা মসজিদ এলাকার বেদারুল ইসলামের ছেলে সাইফুল ইসলাম এবং বগুড়ার দুপচাচিয়া উপজেলার খানপুর এলাকার মৃত শাহজাহানের ছেলে আব্দুর রশিদ। এদের মধ্যে জহের আলী পলাতক।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ১৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় অটোরিকশা নিয়ে বের হন সজল। রাতে আর বাড়ি ফেরেননি তিনি। পরদিন সকালে সদর উপজেলার হাঁসাইগাড়ী গোটার বিলের কচুরিপানার ভেতর থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় নিহতের বাবা ভূপেন্দ্রনাথ দেবনাথ সদর থানায় হত্যা মামলা করেন। দীর্ঘদিন ধরে চলা এ মামলায় ১৩ জন সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে আদালত এ রায় প্রদান করেন।

এ মামলায় সান্তাহার এলাকার আলতাফ হোসেনের ছেলে আব্দুল আজিজকে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় খালাস দেওয়া হয়েছে।

রায়ের পর আইনজীবী মনছুর আলী সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, আদালত ন্যায়বিচার করেছেন। দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পর ভুক্তভোগী পরিবার ন্যায়বিচার পেল।

সম্পর্কিত

স্কুলের দুটি কক্ষ থেকে ৮ ফ্যান চুরি, নিয়ে গেছে ফুটবলও

ধামইরহাট সীমান্তে অনুপ্রবেশকারী অভিযোগে আটক ২

কামারখন্দে ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাত নারীর মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিদ্যুতায়িত হয়ে মা-মেয়ের মৃত্যু

ইউপি কার্যালয়ে সদস্যদের নাচগানের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে প্রশাসন

শতবর্ষের সলপের ঘোল-মাঠার সুনাম ধরে রাখতে চান ব্যবসায়ীরা

৩৩ কিলোমিটার সড়কে খানাখন্দ, ভোগান্তি

সিরাজগঞ্জে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

২৪ চিকিৎসকের ১৭ জন নেই, অ্যাম্বুলেন্স সেবা বন্ধ

কামারখন্দে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা