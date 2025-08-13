হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

ভারতে আটক একই পরিবারের ৫ জনকে ফেরত পাঠাল বিএসএফ

জয়পুরহাট প্রতিনিধি

জয়পুরহাট সীমান্তে পতাকা বৈঠকের পর বাংলাদেশি একটি পরিবারকে আজ বুধবার বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে বিএসএফ। ছবি: সংগৃহীত

জয়পুরহাটের কয়া সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে প্রবেশের অভিযোগে বাংলাদেশের একই পরিবারের পাঁচজনকে আটকের পর ফেরত পাঠিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে কয়া বিওপির অধীনস্থ এলাকার সীমান্ত পিলার ২৮১/৫৪-এসের কাছে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে ভারতের বালুপাড়া এলাকায় সীমান্ত পিলার ২৮২/৪৩-এস থেকে প্রায় ৮০০ গজ ভেতরে ওই পাঁচজনকে আটক করে বিএসএফ। তাদের বাড়ি খুলনার দক্ষিণ টুটপাড়া গ্রামে। আটক ব্যক্তিরা হলেন মুরাদ মোড়ল (৩৪), তাঁর স্ত্রী সাগরিকা বেগম (২৫), ছেলে রমজান মোড়ল (৮), মেয়ে মুসকান (৫) ও মেয়ে আমেনা (২)।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা জানান, ২০২০ সালে ভারতের কেরালা রাজ্যের এন্নাকুলামে একটি দোকানে দিনমজুরের কাজ করতে গিয়েছিলেন। সম্প্রতি দেশে ফেরার পথে বিএসএফ তাদের আটক করে।

জয়পুরহাট ব্যাটালিয়ন ২০ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. আরিফুর দৌলা জানান, ফেরত পাঠানো পরিবারটিকে পাঁচবিবি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাদের নিকটাত্মীয়দের কাছে হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা হবে।

