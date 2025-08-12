নওগাঁয় খাদ্যবান্ধব ডিলারশিপে অযোগ্যদের নিয়োগের অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন

নওগাঁ সদর উপজেলায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলারশিপে অযোগ্যদের নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে নিয়োগ স্থগিত ও পুনঃতদন্তের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী আবেদনকারীরা।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে শহরের মুক্তির মোড়ে একটি রেস্তোরাঁয় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন তিলকপুর ইউনিয়নের আবেদনকারী লিটন হোসেন রুবেল।
লিটন হোসেন অভিযোগ করেন, গত বছরের ৩১ অক্টোবর আবেদন গ্রহণের সময়সীমা শেষ হওয়ার পরও কয়েকজন অযোগ্য প্রার্থী উৎকোচের মাধ্যমে কাগজপত্র ও ভুয়া দোকানঘরের চুক্তিপত্র জমা দেন। এতে প্রথম পর্যায়ে যোগ্য হওয়া প্রার্থীদের বাদ দিয়ে ৭ আগস্ট লটারি করে অযোগ্যদের বিজয়ী করা হয়।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত অন্য আবেদনকারীরা অভিযোগ করেন, লটারির ফলাফল আগেই নির্ধারিত ছিল। ইউএনও ও উপজেলা খাদ্যনিয়ন্ত্রক কর্মকর্তাকে বিষয়টি জানালেও তাঁরা কোনো ব্যবস্থা নেননি। বরং এককভাবে লটারি করে বিজয়ীদের ঘোষণা দেন। ভুক্তভোগীদের দাবি, নওগাঁ সদরের সব ইউনিয়নে ডিলারশিপ নিয়োগ স্থগিত করে নতুন করে সঠিক তদন্তের মাধ্যমে নিয়োগ দিতে হবে।
সংবাদ সম্মেলনে তিলোকপুর ইউনিয়নের আবেদনকারী ময়েন উদ্দিন, বোয়ালিয়া ইউনিয়নের হাসানুজ্জামান সবুজ ও মজিবর রহমান উপস্থিত ছিলেন।
অভিযোগের বিষয়ে জানতে দুপুরে সদর উপজেলা খাদ্যনিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা মো. গোলাম মাওলার সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।
এ ব্যাপারে নওগাঁ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও উপজেলা খাদ্যবান্ধব কমিটির সভাপতি মো. ইবনুল আবেদীন বলেন, ‘এমন ঘটনা জানা নেই। শতভাগ স্বচ্ছতা বজায় রেখে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে সবার উপস্থিতিতে লটারির মাধ্যমে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ পেলে সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’