আক্কেলপুরে চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে ফেলে দিল ছিনতাইকারীরা

জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার চকরঘুনাথ গ্রাম এলাকায় পঞ্চগড়গামী একতা এক্সপ্রেস ট্রেনের ছাদ থেকে এক ব্যক্তিকে ফেলে দিয়েছে ছিনতাইকারীরা। রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় এ ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় লোকজন আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে যায়।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের রেজিস্ট্রার খাতায় আহত ব্যক্তির নাম লেখা মো. আমিনুর ইসলাম (৩২)। তিনি দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার দক্ষিণ পলাশবাড়ী গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে। আমিনুর ইসলাম পাবনায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে বাবুর্চি পদে কর্মরত আছেন বলে লেখা রয়েছে।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা গেছে, আমিনুর পঞ্চগড়গামী একতা এক্সপ্রেস ট্রেনের ছাদে ছিলেন। তিনজনের ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে চকরঘুনাথ এলাকায় তাঁকে চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে ফেলে দেওয়া হয়। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত চিহ্ন রয়েছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ২৫০ শয্যার জয়পুরহাট জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আসিফ আদনান বলেন, আহত ব্যক্তি তাঁদের জানিয়েছেন, তিনি ট্রেনের ছাদে ছিলেন। সেখানে দুই ব্যক্তি তাঁর কাছ থেকে টাকাপয়সা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে তাঁকে ট্রেনের ছাদ থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে।