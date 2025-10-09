হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাকসু নির্বাচন: ভোটার গাইডলাইন প্রকাশ

রাবি প্রতিনিধি  

ভোটার গাইডলাইন প্রকাশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোটার গাইডলাইন প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। আজ বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বিকেলে এসব গাইডলাইনসংবলিত ব্যানার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে টানিয়ে দেওয়া হয়।

সেখানে বলা হয়েছে, প্রত্যেক ভোটারকে শিক্ষার্থী পরিচয়পত্র সঙ্গে আনতে হবে; এক কেন্দ্রের ভোটার অন্য কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না; ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আগে ভোটার তালিকায় নাম, ভোটকেন্দ্র ও টেবিল নম্বর যাচাই করতে হবে; ভোট দেওয়ার আগে আঙুলে অমোচনীয় কালি দেওয়া হবে।

এ ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে হবে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি ও নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে, ভোটকেন্দ্রে মোবাইল, ক্যামেরা বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস সঙ্গে আনা যাবে না, প্রত্যেক ভোটারকে ছয়টি ব্যালট পেপার দেওয়া হবে, প্রত্যেক পেপারে পোলিং কর্মকর্তার স্বাক্ষর আছে কি না, তা চেক করে নিতে হবে এবং পছন্দের প্রার্থীর নামের পাশে চার কোণা ঘরে সরবরাহ করা সাইনপেন দিয়ে ক্রস (x) চিহ্ন দিতে হবে।

এ বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনা এফ নজরুল ইসলাম বলেন, সব ভোটারকে অবশ্যই নির্ধারিত গাইডলাইন মেনে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে এবং ভোটের সব কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

এর আগে ২৮ জুলাই তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী ১৬ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ৯টি ভবনে ১৭টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হবে। ভোট গ্রহণ শেষে কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

