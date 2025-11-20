রাবি শিক্ষার্থীদের ওপর দুর্বৃত্তদের হামলা, আহত ৩

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীদের ওপর দেশীয় অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হন। গতকাল বুধবার (১৯ নভেম্বর) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজলা গেট-সংলগ্ন কাজলা ক্যানটিনে খাবার খাওয়ার সময় এই হামলার ঘটনা ঘটে।
আহত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা গুরুতর। তাঁরা হলেন ফিন্যান্স বিভাগের ২০২১-২১ শিক্ষাবর্ষের আল ফারাবী, ২০২৩-২৪ বর্ষের তাহমিদ আহমেদ বখশী এবং নাট্যকলা বিভাগের ২০২৩-২৪ বর্ষের শিক্ষার্থী মিনহাজ। আহত বখশী রাবি মেডিকেল সেন্টার এবং ফারাবী ও মিনহাজ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল রাত ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন কাজলায় অবস্থিত ‘কাজলা ক্যানটিনে’ রাতের খাবার খাচ্ছিলেন ফারাবীসহ কয়েকজন শিক্ষার্থী। এ সময় ১০-১৫টি মোটরসাইকেলে করে মুখে কালো কাপড় বেঁধে এবং হেলমেট পরিহিত একটি দল ক্যানটিনে আসে এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে ছবি দেখিয়ে একজনের খোঁজ করে। এ সময় হুট করে তারা এলোপাতাড়ি হামলা শুরু করে। তাদের হাতে হাতুড়ি, রড, রামদাসহ বিভিন্ন অস্ত্র দেখা গেছে। পরে সেখান থেকে মারধর করে ফারাবী এবং বখশীকে তুলে নিয়ে যায়। পরে পৌনে ১২টার দিকে ফারাবিকে বিনোদপুর এলাকায় বেতার মাঠের পাশে এবং বখশীকে হবিবুর রহমান হলের সামনে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।
এ বিষয়ে উদ্ধার হওয়ার পর ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী তাহমিদ হাসান বখশী বলেন, ‘আমরা কাজলায় রেস্টুরেন্টে বসে খাচ্ছিলাম। এ সময় ১০-১৫টি মোটরসাইকেল নিয়ে মুখোশ ও হেলমেট পরিহিত একটি দল আমাদের ওপর হামলা করে। পরে তারা সেখানে রেস্টুরেন্টের সামনে ফেলে আমাকে পিটায় এবং রিকশায় তুলে সুইটের মোড়ের দিকে নিয়ে যায়। পরে সেখানে আমাকে অন্ধকারে বসায় এবং নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। তখন একটি কল আসে এবং তাদের বলে “আসলটাকে” পেয়েছি। পরে আমি বলি, আমি ছাত্রলীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নই। আমি আন্দোলনের পরে ক্যাম্পাসে এসেছি। পরে আমাকে নিয়ে কাজলার মোল্লা স্কুলের এখানে রেখে চলে যায়। এই ঘটনায় কারা ছিল আমি চিনতে পারিনি।’
তবে আহত আল ফারাবী নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাদার বখশ হল শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ছিলেন। পরে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় ১৫ জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘প্রথম’ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘোষণা দিয়ে ছাত্রলীগ থেকে পদত্যাগ করেন তিনি।
আহত আরেক শিক্ষার্থী মিনহাজ রহমান বলেন, ‘আমি ক্যানটিনে খাবার নিতে আসছিলাম। পরে সেখানে কয়েকজন মিলে একজনকে মারতে শুরু করে। আমি সেখানে ঠেকাতে গেলে তারা আমাকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবর রহমান বলেন, ‘কাজলায় আমাদের শিক্ষার্থীদের ওপর মুখে কাপড় বেঁধে এবং কেউ কেউ হেলমেট পরে হামলা করে। এ সময় আমাদের দুজন শিক্ষার্থীকে দুর্বৃত্তরা তুলে নিয়ে যায়। পরে তাদের দুজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। বর্তমানে তারা চিকিৎসাধীন রয়েছে।’
মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মালেক বলেন, ‘আমরা বিষয়টি নিয়ে এখনো অভিযানে রয়েছি। বিষয়টি সম্পন্ন হলে বিস্তারিত জানানো হবে।’
এই ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবিতে রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজলা গেটে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে আগুন জ্বালিয়ে আন্দোলন করেন শিক্ষার্থীরা।