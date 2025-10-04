হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

উল্লাপাড়ায় ট্রেন থেকে পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় কিশোরের মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

উল্লাপাড়ায় সিল্কসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় এক কিশোরের মৃত্যু হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় সিল্কসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আনুমানিক ১৫ বছর বয়সী ওই কিশোর আজ শনিবার সকালে উল্লাপাড়া উপজেলার ঘাটিনা রেলব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনার শিকার হয়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী সিল্কসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঘাটিনা রেলব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে ছাদের ওপর থাকা ওই কিশোর নিচে পড়ে গুরুতর আহত হয়।

গুরুতর আহত অবস্থায় কিশোরকে স্থানীয় লোকজন ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধার করে দ্রুত উল্লাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করান। তবে অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে সিরাজগঞ্জ শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে নেওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয়।

সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দুলাল হোসেন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, নিহত কিশোরের পরিচয় এখনো জানা যায়নি। তার লাশ সিরাজগঞ্জ শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে এবং পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া চলছে।

সম্পর্কিত

অভ্যুত্থানের পর আন্তরিকতার অভাবে পুলিশি সেবা বন্ধ ছিল: স্বরাষ্ট্রসচিব

রাজশাহীতে বিনা মূল্যেই হচ্ছে ঠোঁটকাটা-তালুকাটা রোগীদের প্লাস্টিক সার্জারি

ক্ষেতলালে পূজামণ্ডপে কর্তব্য পালনকালে সাবেক আনসার কমান্ডারের মৃত্যু

রাজশাহীতে গাছ কাটার মচ্ছব

নওগাঁয় ট্রাক্টরের ধাক্কায় ইউপি চেয়ারম্যান নিহত

লালপুরে একসঙ্গে ৫ সন্তান প্রসব প্রসূতির

তাড়াশ পৌর শহরে বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা, ভোগান্তিতে হাজারো মানুষ

রাজশাহীর ৩ জেলা: আবার দূরপাল্লার বাস বন্ধ, উত্তরের যাত্রীদের ভোগান্তি

মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বে বন্ধ দূরপাল্লার বাস, ভোগান্তিতে যাত্রীরা

বিএনপি নেতার কাছে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি যুবদল নেতার, থানায় অভিযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা