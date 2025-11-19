রাকসুর ওয়েবসাইট উদ্বোধন, জানানো যাবে অভিযোগ-পরামর্শ

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ ও পরামর্শ গ্রহণে নতুন ওয়েবসাইট চালু করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু)। আজ বুধবার রাতে রাকসু ভবনে ওয়েবসাইটটির উদ্বোধন করেন সহসভাপতি (ভিপি) মোস্তাকুর রহমান জাহিদ।
রাকসুর পক্ষ থেকে জানানো হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো শিক্ষার্থী ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে সমস্যা, অভিযোগ বা পরামর্শ জমা দিতে পারবেন। এ সময় অপ্রয়োজনীয় বার্তা না পাঠিয়ে প্রকৃত ও জরুরি বিষয়ে জানাতে শিক্ষার্থীদের অনুরোধ করা হয়। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ দিতে পারবেন এই ঠিকানায়: https://rucsu-complaint-center.vercel.app/
ভিপি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে রাকসুর অ্যাক্সেস না থাকায় শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে আলাদা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের পাঠানো প্রতিটি অভিযোগ এখানে গুরুত্ব দিয়ে যাচাই করা হবে। পরবর্তীকালে সে অনুযায়ী আমরা যত দ্রুত সম্ভব ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করব।’
এজিএস সালমান সাব্বির বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা যাতে যেকোনো সমস্যা তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারে, সেটিই এই উদ্যোগের লক্ষ্য। রাকসুকে নিয়ে যদি শিক্ষার্থীদের অভিযোগ থাকে, সেটাও তাঁরা জানাতে পারবেন। অভিযোগ তদারকিতে সার্বক্ষণিক একজন দায়িত্বে থাকবেন।’