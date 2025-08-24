হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন

প্রথম দিনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ৫ জনের

রাবি সংবাদদাতা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গতকাল রোববার মনোনয়নপত্র বিতরণের প্রথম দিন কেন্দ্রীয় সংসদে পাঁচজন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। বিকেলে রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক নজরুল ইসলাম ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান।

মনোনয়নপত্র সংগ্রহকারীদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদে সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে সজিবুর রহমান, সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক পদে কাজী শাফিউল কালাম, সহকারী গেমস এবং স্পোর্টসবিষয়ক সম্পাদক পদে রিদুয়ানুল হক, মহিলাবিষয়ক সম্পাদক পদে নিশা আক্তার ও নির্বাহী সদস্য পদে স্বাধীন খন্দকার মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

