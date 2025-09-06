হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

৩৬ দিনের সংগ্রামে বাংলাদেশ মুক্ত হয়েছে, কিন্তু সব আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়নি: উপদেষ্টা আদিলুর

নাটোর প্রতিনিধি 

ভবানীগঞ্জ মোড়ে নবনির্মিত জুলাই স্মৃতিস্তম্ভের উদ্বোধন শেষে বক্তব্য দেন গৃহায়ণ, গণপূর্ত ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। ছবি: আজকের পত্রিকা

গৃহায়ণ, গণপূর্ত ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেছেন, ৩৬ দিন সংগ্রামের পর বাংলাদেশ মুক্ত হয়েছে, কিন্তু সমস্ত আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়নি। আজ শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকালে নাটোর শহরের ভবানীগঞ্জ মোড়ে নবনির্মিত জুলাই স্মৃতিস্তম্ভের উদ্বোধন শেষে এ কথা বলেন উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান।

উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেন, জুলাইয়ে সংঘটিত হত্যা ও অপরাধের বিচার দৃশ্যমান করার প্রক্রিয়া চলছে এবং এর ফলাফলও দেখা যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, সরকার জুলাইয়ের সব অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি সতর্ক করে বলেন, ফ্যাসিবাদ পরাজিত হয়েছে মনে করে কেউ যেন অসতর্ক না হয়, কারণ তাদের ষড়যন্ত্র এখনো চলমান। ফ্যাসিবাদ বারবার ফিরে আসার চেষ্টা করে এবং তাকে দমন ও প্রতিহত করতে হয়। বাংলাদেশের জনগণ ফ্যাসিবাদকে দমন ও প্রতিহত করবে।

তিনি আরও বলেন, ‘সারা দেশের শহীদদের কবরগুলো বাঁধানোর চেষ্টা করা হয়েছে তাঁদের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য। যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁদের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে চিকিৎসাসেবা দেওয়ার। জুলাই শহীদরা জাতির সূর্যসন্তান।’

জেলা প্রশাসক আসমা শাহিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নজরুল ইসলাম, পুলিশ সুপার তারিকুল ইসলাম, শহীদ আকিবের বাবা জামায়াত নেতা দেলোয়ার হোসেন খান, সিংড়ার শহীদ হৃদয়ের বাবা রাজু আহমেদ। এর আগে উপদেষ্টা নাটোরে জুলাই শহীদদের কবর জিয়ারত করেন।

সম্পর্কিত

রাজশাহীতে সম্মিলিতভাবেই পাহাড়িয়াদের উচ্ছেদ ঠেকানোর হুঁশিয়ারি

বগুড়ায় বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হত্যা মামলার আসামিকে খুন, আহত ৪

উচ্ছেদ আতঙ্কের মধ্যে সেই পাহাড়িয়া পরিবারে নতুন অতিথি

পবায় মাইকে স্লোগান দিয়ে খানকা ভাঙচুর, নীরব ছিল দুই গাড়ি পুলিশ

‘এখন আমরা সাহস পাচ্ছি’

১ মাসের মধ্যে আলুর দাম বাড়তে পারে: বাণিজ্য উপদেষ্টা

বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ আরেক নেতার

চাঁপাইনবাবগঞ্জে জরাজীর্ণ বক্ষব্যাধি ক্লিনিক, আতঙ্কে চিকিৎসক-রোগী

রাকসু: ছাত্রত্ব ধরে রাখতে ফের মাস্টার্সের সুযোগ চান সাবেক সমন্বয়কসহ ৬ নেতা

রাবিতে বামদের মধ্যেও শিবির ঢুকে গেছে: ছাত্রদল নেতা আমান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা