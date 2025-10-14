উৎসবমুখর পরিবেশে চলছে রাকসুর শেষ দিনের প্রচারণা

কয়েক দফায় নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামী বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর)। নির্বাচন ঘিরে নির্ধারিত প্রচারণার সময়সীমা শেষ হচ্ছে আজ রাত ১২টায়।
শেষ সময়ে প্রার্থীদের বিভিন্ন অনুষদ, বিভাগ, চত্বর ও শিক্ষার্থীদের সমাগমস্থলে প্রচারণা চালাতে দেখা গেছে। নির্বাচনের আচরণবিধি অনুযায়ী, আজ রাত ১২টার পর আর কোনো প্রার্থী প্রচারণা চালাতে পারবেন না।
প্রচারণার শেষ দিন হিসেবে আজ সকাল থেকে প্রার্থীরা ভোটারদের মন জয় করতে ব্যস্ত সময় পার করছেন। প্রচারণায় অংশ নিয়েছে ছাত্রদল-সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’, ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সংসদ’, ছাত্র অধিকার ও ছাত্র ফেডারেশন-সমর্থিত ‘রাকসু ফর রেডিক্যাল চেঞ্জ’, বামধারার ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদসহ ১১টি প্যানেল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ কলা ভবনের সামনে ছাত্রশিবির-সমর্থিত সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জিহাদকে প্রচারণা চালাতে দেখা যায়। শেষ সময়ে ভোটারদের হাতে লিফলেট দিয়ে ভোট ও দোয়া চাইতে দেখা গেছে তাঁকে।
মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেন, ‘আজ প্রচারণার শেষ দিন। এখন আর অভিযোগে সময় নষ্ট করতে চাই না। আমরা শিক্ষার্থীদের কাছে আমাদের শেষবারের মতো পৌঁছাতে চাই।’
ছাত্রদল-সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দিন আবীর বলেন, ‘ফ্যাসিবাদ আমল থেকেই আমরা শিক্ষার্থীদের পাশে ছিলাম। তাদের অধিকার আদায়ের দাবি ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য আমরা বহুবার নানা ধরনের নির্যাতনে শিকার হয়েছি। সেই থেকে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমাদের ওঠাবসা সম্পর্ক। যেহেতু নতুন করে আমরা ভোটের মাঠে নেমেছি, তাদের (শিক্ষার্থীদের) ভালোবাসা ও সমর্থনে আমরা জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। আমরা অবশ্য জয়-পরাজয় নিয়ে ভাবছি না। আমরা শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করে আসছি এবং করে যাব।’
স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী বিল্লাল হোসেন বলেন, ‘আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ায় সবার কাছে সরাসরি পৌঁছাতে পারিনি। তবে আমার শুভাকাঙ্ক্ষীরা নীরবে লিফলেট বিতরণ ও প্রচারণায় সহায়তা করেছেন। শিক্ষার্থীদের সমর্থন আমি অনুভব করছি।’
এর আগে ২৮ জুলাই তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। তফসিল অনুযায়ী ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হয়েছিল। এটি চলার কথা ছিল ২৩ সেপ্টেম্বর রাত ১০টা পর্যন্ত।
তবে ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত রাকসু নির্বাচন কমিশনের জরুরি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ১৬ অক্টোবর নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়। এতে ৫ থেকে ১৪ অক্টোবর (মঙ্গলবার) রাত ১২টা পর্যন্ত প্রচারণা কার্যক্রমের সময় বাড়ানো হয়েছে।