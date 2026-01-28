হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

ইউএনওর বিরুদ্ধে ডিসির কাছে নালিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাজমুস সাদাত রত্ন এক ব্যক্তির সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে তাঁকে অফিস থেকে বের করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে টিয়ারুল ইসলাম নামের ওই ব্যক্তি আজ বুধবার (২৮ জানুয়ারি) জেলা প্রশাসকের (ডিসি) কাছে নালিশ করেছেন।

টিয়ারুল ইসলামের বাড়ি উপজেলার চর আষাড়িয়াদহ ইউনিয়নে। তিনি গোলাপফুল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সাধারণ সম্পাদক। গোদাগাড়ীতে সম্প্রতি খাসপুকুর ইজারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এতে অংশ নিতে হলে এই সমবায় সমিতির একটি প্রত্যয়নপত্র দরকার, যা দিয়ে থাকেন ইউএনও। সেটি চাইতে গিয়েই দুর্ব্যবহারের শিকার হন টিয়ারুল ইসলাম ও তাঁর আত্মীয় মো. সুমন। সুমনের বাড়ি পৌরসভার বারুইপাড়া মহল্লায়।

সুমন জানান, তাঁদের সমিতির নামে জলমহালের সার্টিফিকেট মামলা থাকলে তাঁরা ইজারা প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না। সার্টিফিকেট মামলা আছে কি নেই, সে বিষয়ে আগেই প্রত্যয়ন নিতে হয় ইউএনওর কাছ থেকে। সম্প্রতি খাসপুকুর ইজারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলে তাঁরা প্রত্যয়নপত্রের জন্য আবেদন করেন। আবেদনের ১৩ দিন পর গত বৃহস্পতিবার তাঁরা সার্টিফিকেট সহকারী মিলনের কাছে গেলে তিনি জানান, আবেদনটা মাত্র পেয়েছেন। ইউএনও সমিতির অডিট বই না দেখে প্রত্যয়ন দেবেন না। এসব কথা শুনে বৃহস্পতিবারই অডিট বই জমা দিয়ে আসেন।

কয়েকবার অফিসে গিয়েও সেটি না পেয়ে তাঁরা ইউএনওর সঙ্গে দেখা করতে তাঁর কক্ষে ঢোকেন।

সুমন বলেন, ‘স্যার, আমরা টেন্ডার ড্রপ করব। এটা না পেলে তো হবে না। চর থেকে লোকজন এসে ঘুরছে। টেন্ডার ড্রপ করতে না পারলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব।’ এ সময় ইউএনও বলেন, ‘ঠিক আছে প্রত্যয়ন দিয়ে দেবে।’ এ সময় সুমন বলেন, ‘স্যার, আপনি এর আগেও বলেছেন দেবে; কিন্তু দিচ্ছেন না।’ এতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন ইউএনও। বলেন, ‘আপনি অনুমতি না নিয়ে আমার অফিসে ঢুকেছেন। আপনি বের হন।’ এরপর সুমন অফিস থেকে বেরিয়ে যান।

ইউএনও নাজমুস সাদাত রত্ন বলেন, ‘যিনি অভিযোগ করেছেন তিনিই এ বিষয়ে ভালো বলতে পারবেন। আমার এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না। অভিযোগটা দেখে বলতে পারব।’

সম্পর্কিত

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

বাসচাপায় তিনজনের মৃত্যুর ঘটনায় চালক গ্রেপ্তার, সঙ্গে পুলিশ হেনস্তাকারীও

এসি ল্যান্ড কার্যালয়ে ঢুকে হম্বিতম্বি, যুবককে দেড় বছর কারাদণ্ড

ঢাকা-৮ আসন দখলে নিতে চাইতেছেন মির্জা আব্বাস: আম্মার

দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যুর পর কান ধরিয়ে রাখা হলো পুলিশকে

জামায়াতের বিরুদ্ধে জোটসঙ্গী

সড়ক দুর্ঘটনায় ৩ জনের মৃত্যু, এসআইকে কান ধরিয়ে রাখল বিক্ষুব্ধ জনতা

বিদ্যুতের খুঁটি ও গাছে ফেস্টুন ঝোলানোয় প্রার্থীকে আদালতে তলব

রাজশাহীতে বাস-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ৩

সৎবাবা ও মামার বর্বরতা, মা হয়েছে কিশোরী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা