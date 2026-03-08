রাজশাহীতে জামায়াত কর্মী নিহতের ঘটনায় হত্যা মামলা

রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলায় বিএনপির সঙ্গে সংঘর্ষে জামায়াতের কর্মী মো. আলাউদ্দিন (৬৫) নিহতের ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। নিহত আলাউদ্দিনের ছেলে ইমরান নাজির বাদী হয়ে গতকাল শনিবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে মোহনপুর থানায় হত্যা মামলাটি করেন।
মামলায় বিএনপির স্থানীয় সাত নেতা-কর্মীর নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও ৪০ থেকে ৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে। রাজশাহী জেলা পুলিশের মুখপাত্র ও বিশেষ শাখার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাবিনা ইয়াসমিন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মোহনপুর উপজেলা জামায়াতের আমির আব্দুল আউয়াল বলেন, আজ রোববার দুপুরে নিহত আলাউদ্দিনের মরদেহ ময়নাতদন্তের পর তাঁর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এরপর বিকেলে নিজ এলাকা সাঁকোয়ায় জানাজা শেষে তাঁকে দাফন করা হয়। এ সময় জামায়াতের কেন্দ্রীয় সিনিয়র নায়েবে আমির ও রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসনের সংসদ সদস্য অধ্যাপক মজিবুর রহমানসহ সংগঠনের নেতা-কর্মী এবং স্থানীয় ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
জেলা পুলিশের মুখপাত্র ও বিশেষ শাখার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, ‘আলাউদ্দিন নিহতের ঘটনায় হত্যা মামলা হয়েছে। আমরা আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করেছি। আশা করছি, দ্রুততার সঙ্গে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে। এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে।’