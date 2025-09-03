হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

ট্রেনে কাটা পড়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিহত

জয়পুরহাট প্রতিনিধি

ফারুক হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

জয়পুরহাট সদর উপজেলার পুরানাপৈল রেলগেটে ট্রেনে কাটা পড়ে ফারুক হোসেন (৫০) নামের এক স্কুলশিক্ষক মারা গেছেন। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ফারুক হোসেন জেলার কালাই উপজেলার হারুঞ্জা গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে। তিনি হারুঞ্জা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ফারুক হোসেন ওই সময় পুরানাপৈল রেলগেট পার হচ্ছিলেন। এ সময় রাজশাহী থেকে চিলাহাটিগামী বরেন্দ্র এক্সপ্রেস ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ফারুক হোসেনের স্ত্রী ও এক ছেলে রয়েছে। তাঁর ছেলে বর্তমানে বগুড়া সরকারি আজিজুল হক কলেজের মানবিক বিভাগের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী। চার ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়।

জয়পুরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তামবিরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা সান্তাহার জিআরপি থানাকে বিষয়টি জানিয়েছি। তারা আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছে।’

