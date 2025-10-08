হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রেলওয়ের ৪ কোটি টাকা লোপাট, অনুসন্ধানে দুদক

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ে দুদক। ছবি: আজকের পত্রিকা

পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের কেনাকাটায় প্রায় ৪ কোটি টাকা লোপাটের অভিযোগের অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। ২০২১-২২ অর্থবছরে পাথর ও অন্যান্য রেলওয়ে সরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক মূল্য দেখিয়ে এ টাকা লোপাটের অভিযোগ রয়েছে।

অনিয়মগুলো খতিয়ে দেখতে আজ বুধবার দুদকের রাজশাহী জেলা সমন্বিত কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আমীর হোসেনের নেতৃত্বে তিন সদস্যের এনফোর্সমেন্ট দল পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন নথি সংগ্রহ করে।

এ সময় আমীর হোসেন বলেন, ‘অডিট রিপোর্টে দেখা গেছে যে, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ২০২১-২২ অর্থবছরে রেল ট্র্যাকের পাথর, ট্রেন মেরামতের যন্ত্রপাতি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপকরণ, প্রিন্টার, ওয়াকিটকি ব্যাটারি, টেলিভিশন, পোশাক, ফ্লোর ম্যাট, কাগজসহ কয়েকটি ক্রয় আইটেমের খরচ বাড়িয়ে দেখিয়েছে। সেই অনুসারে আমরা অভিযান পরিচালনা করেছি।’

আমীর হোসেন আরও বলেন, ‘২০২১ সালে যেসব অডিট আপত্তি তোলা হয়েছিল, সেগুলো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এখনো সমাধান করেনি। এ জন্য আমরা তদন্ত শুরু করেছি। আমরা ক্রয়কৃত সব নথি ও রেকর্ড সংগ্রহ করেছি। এখন এগুলো যাচাই করা হচ্ছে। যদি অনিয়ম নিশ্চিত হই, আমরা একটি প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে দাখিল করে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাব।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক ফারিদ আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি সম্প্রতি অফিসে যোগদান করেছি এবং কয়েক বছর আগে যে অনিয়ম হয়েছে, তা সম্পর্কে অবগত নই। দুদকের দল ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়সংক্রান্ত নথি চেয়েছিল এবং আমরা যথাযথভাবে তা সরবরাহ করেছি। এখন তারা তাদের পদ্ধতিতে এসব নথি যাচাই করবে।’

