বিলের মধ্যে ময়েজ বাহিনীর গোপন অস্ত্র কারখানা, আটক ২

পাবনা প্রতিনিধি

যৌথ অভিযানে অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম জব্দ ও এক আটক যুবক। ছবি: সংগৃহীত

পাবনার আতাইকুলা থানার লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের চতরা বিলে একটি গোপন অস্ত্রের কারখানার সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। গতকাল সোমবার (১৮ আগস্ট) দিবাগত রাতে ডিবি ও থানা-পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে একটা রিভলবারসহ অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম জব্দ করে। এ সময় দুজনকে আটক করা হয়। আতাইকুলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম হাবিবুল ইসলাম আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

আটক ব্যক্তিরা হলেন পাবনা সদর উপজেলার নিয়ামতপুর গ্রামের মনির হোসেন (৪০) এবং একই উপজেলার খোদাইপুর গ্রামের রেজাউল করিম (৪২)।

স্থানীয়রা জানান, চতরা বিলের দুর্গম চরাঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে ময়েজ বাহিনীর তৎপরতা চলছে। দিনের বেলায় তেমন দেখা না গেলেও রাতে তারা অস্ত্রসহ মহড়া দেয়। এতে এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

আতাইকুলা থানার ওসি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে চতরা বিল এলাকার একটি গভীর নলকূপের ঘরে সন্ত্রাসী ময়েজ বাহিনী বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে যৌথ অভিযান চালায় পাবনা ডিবি ও আতাইকুলা থানা-পুলিশ। বিলের মধ্যে ঘাঁটি থেকে একটি রিভলবার, তিনটি গুলিসহ ওয়ান শুটারগান তৈরির ব্যাট, ব্যারেল, ছাঁচ, কাটিং মেশিন, ড্রিল মেশিন, ওয়েল্ডিং মেশিন, লোহার পাত, গানপাউডারের মতো উপকরণসহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।

আতাইকুলা থানার ওসি আরও জানান, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন, ডাকাতি, চাঁদাবাজি ও বিল দখলের জন্য এসব অস্ত্র তৈরি করা হচ্ছিল। এর পেছনে বিল ইজারাদার ফজলু জড়িত। তিনি মূল হোতা ময়েজকে নিয়ে বড় নেটওয়ার্ক তৈরির চেষ্টা করছিলেন।

ওসি বলেন, ময়েজ বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে চতরা বিলকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে। তারা সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও ডাকাতির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে রেখেছিল। ময়েজের নামে একাধিক অস্ত্র মামলা রয়েছে। অস্ত্র তৈরির কারখানা ধ্বংস করা হয়েছে এবং আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। অন্যদেরও আইনের আওতায় আনা হবে। থানায় মামলা করে আটক দুজনকে আদালতে সোপর্দ করার প্রক্রিয়া চলছে।

