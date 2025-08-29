হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

নারীর সঙ্গে অশ্লীল ভিডিও ধারণ করে মুক্তিপণ দাবি, ২ জিম্মি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৭

বগুড়া প্রতিনিধি

বগুড়ায় প্রতারক চক্রের গ্রেপ্তার আসামিরা। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ায় নারী দিয়ে ফাঁদে ফেলে দুই ব্যক্তিকে ফ্ল্যাটে জিম্মি করে চার লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে একটি সংঘবদ্ধ চক্র। খবর পেয়ে পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) একটি দল অভিযান চালিয়ে জিম্মি ব্যক্তিদের উদ্ধার করে। এ ঘটনায় নারীসহ চক্রটির সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে শহরের চকসূত্রাপুর শহীদ বিলু সড়কের রহমান ভিলার পাঁচতলা ভবনের পঞ্চম তলার ফ্ল্যাট থেকে জিম্মিদের উদ্ধার ও জড়িতদের গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, এই চক্রের হোতা চকসূত্রাপুরের সাবেক যুবলীগ নেতা ও সাবেক পৌর কাউন্সিলর কারাবন্দী মতিন সরকারের ছোট ভাই ওমর সরকার। ওমর সরকার শ্রমিক লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তাঁর নামে হত্যা, চাঁদাবাজি, মাদক, ছিনতাইসহ ছয়টি মামলা রয়েছে। গত বছরের ৫ আগস্টের পর তাঁর ভাই মতিন সরকার ও তুফান সরকার গ্রেপ্তার হলেও ওমর সরকার এলাকায় মাদক কারবার নিয়ন্ত্রণ করতেন।

গতকাল রাতে ডিবির অভিযানে ওমর সরকারের সঙ্গে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মহসিন কাজী সিজান, কেয়া বেগম, আফসানা মিমি, কামরুন্নাহার অধরা, এনামুল হোসেন ওরফে রায়হান ও নয়ন হোসেন।

বগুড়া ডিবির ইনচার্জ ইকবাল বাহার জানান, জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর উপজেলার ফজলুর রহমান (৪৪) মাসখানেক আগে তাঁর মেয়ের চিকিৎসার জন্য বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আসেন। সেখানে কেয়া বেগমের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পরে মোবাইল ফোনে তাঁদের যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। গতকাল সকালে কেয়া ফোন করে ফজলুর রহমানকে বগুড়া শহরের তিনমাথা রেলগেট এলাকায় আসতে বলেন। বেলা ১১টার দিকে তিনমাথা রেলগেট এলাকায় তাঁদের দেখা হয়। এরপর কেয়া বেগম ফজলুর রহমানকে চকসূত্রাপুরের একটি ফ্ল্যাটে নিয়ে আটকে রাখেন। কিছুক্ষণ পর ফজলুর রহমানের আরেক বন্ধুকেও সেখানে ডেকে আটকিয়ে রাখা হয়।

ইকবাল বাহার আরও জানান, ওই ফ্ল্যাটে কেয়া বেগম ছাড়া আরও দুই নারী আগে থেকেই অবস্থান করছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে ওমর সরকার তাঁর সহযোগীদের নিয়ে হাজির হন। পরে আটকে রাখা দুই ব্যক্তিকে মারধর করে কাছে থাকা নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়। একপর্যায়ে তাঁদের ওই নারীদের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের অশালীন ছবি ও ভিডিও ধারণ করতে বাধ্য করে। সেখানে আটকে রেখে তাঁদের পরিবারের কাছে চার লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে চক্রটি। জিম্মিদের পরিবার বিষয়টি ডিবিকে জানালে পুলিশ রাতে অভিযান চালিয়ে দুজনকে উদ্ধার ও সাতজনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের নামে মামলা দিয়ে আজ শুক্রবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

