বিএনপির নেতার লোকজনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী



রাজশাহী-৪ (বাগমারা) আসনে বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থী ডি এম জিয়াউর রহমান জিয়ার লোকজনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ উঠেছে। আফজাল হোসেন নামের এক ব্যক্তি বাদী হয়ে সোমবার বাগমারা থানার আমলি আদালতে মামলাটি করেছেন, যিনি সেনাবাহিনীর একজন (অব.) ল্যান্স করপোরাল। আদালত মামলাটি গ্রহণ করে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য বাগমারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, আসামিরা মাস্তান ও সন্ত্রাসী প্রকৃতির ব্যক্তি। পটপরিবর্তনের পর থেকে স্থানীয় নেতা ডি এম জিয়ার পরিচয়ে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে বেড়াচ্ছে। এ মামলার বাদী আফজাল হোসেন বর্তমানে পাইকারি খড়ের ব্যবসা করেন বলে আরজিতে বলা হয়েছে।

মামলার আসামিরা হলেন বাগমারা গ্রামের আসাদুল ইসলাম (৪৮), রুহুল আমিন সনি (৪০), লাল মোহাম্মদ লাল্টু (৩২), রানা আহমেদ (৩০), সাব্বির আহমেদ (২৫), সেলিম হোসেন (৩৫) ও মেহেদী হাসান রকি (২৫)।

মামলার আরজিতে বলা হয়েছে, আসামিরা বিভিন্ন সময় আফজাল হোসেনের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে চাঁদা দাবি করতেন। গত ২৬ নভেম্বর দুপুরে তাঁরা বাদীর খড়ের আড়তে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যান। তারপর আফজালকে বলেন, এখানে ব্যবসা করতে হলে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দিতে হবে। আফজাল চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে রুহুল আমিন সনি চাকু বের করে আফজালকে তাড়া করেন। এ সময় অন্য আসামিরা বাদীকে ঘিরে ধরেন এবং এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি ও লাথি মারতে থাকেন। লাল্টু তাঁর হাতে থাকা লোহার রড দিয়ে বাদীকে এলোপাতাড়ি মারধর করেন। অন্যরাও মারধর করে তার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা নিয়ে যান।

যাওয়ার সময় আসামিরা বলে যান, ৫ লাখ টাকা না দিলে এবার এসে জানে মেরে ফেলা হবে। তাঁরা চলে যাওয়ার পর স্থানীয় লোকজন আফজালকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরবর্তী সময়ে তিনি থানায় মামলা করতে যান। তবে পুলিশ তাঁকে ফিরিয়ে দেয়। তাঁকে আদালতে মামলা করতে পুলিশ পরামর্শ দিয়েছে বলেও আরজিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাদীর আইনজীবী শারমিন কানিজ বলেন, ‘আদালত বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করেছেন। এরপর মামলাটি গ্রহণ করে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য বাগমারা থানার ওসিকে নির্দেশ দিয়েছেন।’

বাগমারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল ইসলাম বলেন, ‘আফজাল হোসেন কোর্টে মামলা করেছেন বলে শুনেছি। তবে আদালতের আদেশের কপি পাইনি। আদালতের আদেশের কপি পেলে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

