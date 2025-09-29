বাসচাপায় কিশোর নিহত, জনতার আগুনে পুড়ল বাস

সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলায় বাসচাপায় কাওসার আলী (১৫) নামে এক কিশোর নিহত হয়েছে। এ ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) উপজেলার ছালাভরা বাজারের পশ্চিমে মেঘাই-সোনামুখী আঞ্চলিক সড়কের শ্যামপুর ভকেশনাল স্কুল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কিশোর উপজেলার মানিক পটল এলাকার কাশেম আলীর ছেলে।
স্থানীয়রা জানায়, কাওসার আলী সাইকেলে সোনামুখী বাজারের দিকে যাচ্ছিল। এ সময় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা আঁখি পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস পেছন থেকে চাপা দিলে সে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। পরে বিক্ষুব্ধ জনতা বাসটিকে আটক করে আগুন ধরিয়ে দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও বাসটির বেশির ভাগ অংশ পুড়ে যায়।
কাজীপুর থানার ডিউটি অফিসার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মো. আমানত বলেন, নিহত কিশোরের লাশ থানায় আনা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। তবে বাসের চালক বা সহকারী কাউকেই আটক করা সম্ভব হয়নি।
কাজীপুর থানার ওসি নুরে আলম জানান, দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।