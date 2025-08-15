বাঘায় ট্রাকচাপায় নারীর মৃত্যু

রাজশাহীর বাঘায় মিনি ট্রাকচাপায় বানেরা বেগম ওরফে বানু (৫৫) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সকালে উপজেলার মীরগঞ্জ মোড়ের উত্তরে আব্দুর রহমান মাস্টারের বাড়ির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
বানেরা বেগম উপজেলার মনিগ্রাম ইউনিয়নের ভানুকর গ্রামের বাসিন্দা ও মজিবর রহমানের স্ত্রী।
প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, সকাল পৌনে ৬টায় মীরগঞ্জ মোড়ের উত্তরে আব্দুর রহমান মাস্টারের বাড়ির সামনের সড়কে বানেরা বেগমকে রাজশাহীগামী একটি মিনি ট্রাক চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। খবর পেয়ে তার পরিবারের লোকজন এসে লাশ বাড়িতে নিয়ে যায়।
বাঘা থানার সহকারী পরিদর্শক (এসআই) সিফাত রেজা জানান, সকালে ঘটনার সময় লোকজনের উপস্থিতি কম থাকায় ট্রাকচালক দ্রুতগতিতে সেখান থেকে সরে পড়েছেন। তবে আমরা ট্রাকটি শনাক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছি।
বাঘা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আ ফ ম আছাদুজ্জামান জানান, নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না করায় লাশ দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে এ বিষয়ে সড়ক পরিবহন আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।