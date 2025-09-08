হোম > সারা দেশ > রাজবাড়ী

গোয়ালন্দে হামলার ঘটনায় নিরপরাধ কাউকে হয়রানি করা হবে না: ডিআইজি

রাজবাড়ী প্রতিনিধি

মাজার এলাকা পরিদর্শন করে ডিআইজি মো. সিদ্দিকুর রহমান সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে নুরাল পাগলার মাজারের আলামত সংগ্রহ করছে সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিট। আজ সোমবার দুপুরে মাজার থেকে এ আলামত সংগ্রহ করেন ক্রাইম সিন ইউনিটের সদস্যরা।

এরপর পুলিশের ঢাকা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি মো. সিদ্দিকুর রহমান মাজার এলাকা পরিদর্শন করেন।

এ সময় অতিরিক্ত ডিআইজি সাংবাদিকদের বলেন, মাজার ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও নুরাল পাগলার মরদেহ পোড়ানোর ঘটনায় যারা জড়িত, তাদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। এ ঘটনায় কোনো নিরপরাধ মানুষকে হয়রানি বা গণগ্রেপ্তার করা হবে না বলেও আশ্বস্ত করেন পুলিশের এ কর্মকর্তা।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে সিদ্দিকুর রহমান বলেন, যাঁর বিরুদ্ধে তদন্তে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যাবে, তাঁর বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি যদি প্রশাসনের ভেতরে থাকেন, তাঁর বিরুদ্ধেও, যিনি প্রশাসনের বাইরে আছেন, তাঁর বিরুদ্ধেও।

একটা শান্তিপূর্ণ সমাবেশ যখন অশান্ত হয়ে যায়, তাতে কিন্তু ওই সমাবেশের সবাই জড়িত থাকে না। একটা সমাবেশে হাজার হাজার মানুষ থাকে, সবাই কিন্তু নাশকতা করে না এবং সবাইকে আসামি করা, সবাইকে গ্রেপ্তার করা, এটা তো আইনসংগত না।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাজবাড়ীর পুলিশ সুপার কামরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবু রাসেল, গোয়ালন্দ ঘাট থানার ওসি মো. রাকিবুল ইসলাম প্রমুখ।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে ‘ইমাম মেহেদি’ দাবিকারী নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার আস্তানায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে বিক্ষুব্ধ জনতা। হামলায় একজন নিহত ও অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছেন। এ ছাড়া বিক্ষুব্ধ জনতা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) গাড়ি ও পুলিশের দুটি গাড়ি ভাঙচুর করে।

গোয়ালন্দে ‘নুরাল পাগলার’ লাশ তুলে পুড়িয়ে দিল বিক্ষুব্ধরা, আহত অর্ধশত
