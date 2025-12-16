রাজবাড়ীতে ভ্যানে ট্রাকের ধাক্কা, যুবক নিহত

রাজবাড়ীর পাংশায় ট্রাকের ধাক্কায় মেহেদী হাসান নামের এক ভ্যানযাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হন আরেক যাত্রী। আজ মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার বাবুপাড়া ইউনিয়নের হেনা মোড় এলাকায় রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পাংশা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাসুদুর রহমান মুরাদ এই তথ্য নিশ্চিত করেন।
নিহত মেহেদী হাসান বাবুপাড়া গ্রামের মিরাজ হোসেনের ছেলে। আহত আরেক যাত্রীর নাম আব্দুর রাজ্জাক। তিনি হাবাসপুর ইউনিয়নের চরঝিকড়ী গ্রামের হাবিবুর রহমানের ছেলে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে পাংশা হাইওয়ে থানার ওসি মাসুদুর রহমান মুরাদ বলেন, ওই দুই যাত্রী টোব্যাকো কোম্পানিতে চাকরি করতেন। সকালে পাংশা থেকে ভ্যানে করে তাঁরা মাছপাড়া বাজারে যাচ্ছিলেন। হেনা মোড় এলাকায় পৌঁছালে কুষ্টিয়াগামী একটি ট্রাক ভ্যানটিকে ধাক্বা দেয়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদেরকে উদ্ধার করে পাংশা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মেহেদী হাসানকে মৃত ঘোষণা করেন। ওসি বলেন, ঘটনার পরপরই চালক ট্রাক নিয়ে পালিয়ে যান। তাঁকে আটকের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।