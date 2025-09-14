হোম > সারা দেশ > রাজবাড়ী

নুরাল পাগলার লাশের ওপর তেল ছিটানো ব্যক্তি গ্রেপ্তার

রাজবাড়ী প্রতিনিধি

রাজবাড়ীতে ‘নুরাল পাগলার’ দরবারে ভাঙচুর। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে নুরাল পাগলার লাশের ওপর তেল ছিটানো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) ভোরে ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাজবাড়ীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরিফ আল রাজিব বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম নজরুল ইসলাম নজির (৩৩)। তিনি গোয়ালন্দ উপজেলার উজানচর ইউনিয়নের নাসের মাতুব্বরপাড়া গ্রামের আকবর শেখের ছেলে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরিফ আল রাজিব বলেন, গত ৫ আগস্ট জুমার নামাজের পর ‘ইমান-আকিদা রক্ষা কমিটির’ ব্যানারে রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার আস্তানায় আগুন দেওয়ার পাশাপাশি ভাঙচুর চালায় বিক্ষুব্ধ জনতা। এ সময় পুলিশসহ অর্ধশত মানুষ আহত হয়। হামলায় নিহত হন নুরাল পাগলার ভক্ত রাসেল মোল্লা।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে হামলা চালানো হয় পুলিশের ওপর। ভাঙচুর করা হয় পুলিশের গাড়ি। পরে নুরাল পাগলার মরদেহটি কবর থেকে তুলে পুড়িয়ে দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা।

পুলিশের ওপর হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় গত শুক্রবার রাতে অজ্ঞাতনামা ৩ হাজার ৫০০ জনকে আসামি করে গোয়ালন্দ ঘাট থানার উপপরিদর্শক সেলিম মোল্লা বাদী হয়ে থানায় মামলা করেন।

অন্যদিকে নুরাল পাগলার আস্তানায় হামলায় ভক্ত রাসেল মোল্লা নিহতের ঘটনায় ৮ সেপ্টেম্বর রাতে গোয়ালন্দ ঘাট থানায় অজ্ঞাতনামা ৪ হাজার জনকে আসামি করে মামলা করেন তাঁর বাবা আজাদ মোল্লা। মামলায় হত্যাসহ অগ্নিসংযোগ, লাশ পোড়ানো, ক্ষতিসাধন, চুরি ও জখমের অভিযোগ আনা হয়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরিফ আল রাজিব আরও বলেন, এ ঘটনায় দুটি মামলায় মোট ২৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

